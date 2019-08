‘Het ligt niet in de planning dat ik op m’n 28ste al terugkom bij Ajax’

Frenkie de Jong sleepte eerder dit jaar door zijn goede optredens namens Ajax een vijfjarig contract bij Barcelona in de wacht. De 22-jarige middenvelder heeft nog steeds een goed gevoel bij de regerend landskampioen uit Amsterdam, maar een rentree zoals die van Daley Blind ligt niet in de lijn der verwachtingen. Blind keerde na vier seizoenen in dienst van Manchester United terug bij Ajax.

“Het ligt niet in de planning dat ik op m'n 28ste al terugkom”, is De Jong duidelijk in een interview met Helden. “Ajax is ook top, hoor, maar ik hoop dan nog bij een club uit de Europese elite te spelen.” De middenvelder leek in eerste instantie op weg naar Paris Saint-Germain, maar het was uiteindelijk Barcelona dat de international van Oranje wist te contracteren. Ajax ontving minimaal 75 miljoen euro voor de transfer, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 86 miljoen euro.

“Ik heb een geweldige tijd bij Ajax gehad en sluit een terugkeer ook zeker niet uit. Maar ik ga het niet beloven, want ik weet niet hoe de wereld er over tien jaar uitziet”, aldus De Jong, die niet gelooft in het tot in detail uitstippelen van een spelersloopbaan. “De een is eerder op het punt dat hij terug wil keren naar Nederland dan de ander.”

De Jong liet in de voorbereiding een goede indruk achter en de recensies in de Spaanse media waren dan ook overwegend positief. Zijn officiële debuut in het shirt van Barcelona volgt naar verwachting op vrijdag 16 augustus. De Catalaanse grootmacht gaat die dag op bezoek bij Athletic Club voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in LaLiga.