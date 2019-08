Uit de gratie geraakte Ajacied deelt vakantiefoto; Makkelie verschijnt op werk

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De arbiters in het Nederlandse scheidsrechterskorps worden steeds uitgesprokener. Bas Nijhuis verschijnt regelmatig als gast in voetbaltalkshows, terwijl Danny Makkelie bijzonder bedrijvig is op Instagram. Makkelie neemt zijn ruim 2000 volgers regelmatig mee in zijn leven en dat levert leuke content op. Makkelie gaf zijn volgers maandag een kijkje in zijn werk als politieagent.





Voetbalminnend Nederland krijg door de actieve houding van Makkelie ook meer inzicht in het wel en wee van de Nederlandse scheidsrechters. Dinsdag stond er voor de arbiters van de KNVB een heuse spelregeltoets op het programma. Of alle scheidsrechters die toets met verve hebben doorstaan, is niet bekend.





Deze week kwam er een droom uit voor Harry Maguire. De Engelsman verkaste voor ongeveer 90 miljoen euro naar Manchester United en groeide daarmee in één klap uit tot de duurste verdediger aller tijden. De vrienden en familieleden van Maguire zijn in elk geval klaar voor het nieuwe avontuur van de stopper op Old Trafford.





Het was afgelopen maandag feest in huize Van der Vaart. Estavana Polman, tophandbalster én de vriendin van Rafael van der Vaart, vierde namelijk haar 27ste verjaardag.





Ook Daniëlle van de Donk verjaarde deze week: de Oranje Leeuwin blies maandag 28 kaarsjes uit.





Napoli en Barcelona spelen donderdag in het Hard Rock Stadium in Miami een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar. Napoli's Dries Mertens zal ongetwijfeld fit aan de aftrap verschijnen na een zeer comfortabele reis vanuit Italië.





Aan de kant van Barcelona is sterspeler Lionel Messi niet meegereisd naar de Verenigde Staten. De Argentijn kampt met een kuitblessure en is daarom achtergebleven in Spanje. Luis Suárez heeft de reis naar Amerika wél gemaakt en heeft de verjaardag van zijn dochertje daardoor op afstand moeten vieren.





Tot slot: wat gaat er gebeuren met Benjamin van Leer? De doelman staat nog altijd onder contract bij Ajax, maar lijkt inmiddels in de pikorde zelfs voorbijgestreefd door de negentienjarige Dominik Kotarski. Van Leer behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Ajax voor de Champions League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki en plaatste enkele dagen geleden doodleuk een vakantiefoto met vriendin Lieke Martens. Van Leer heeft nog een doorlopend contract bij Ajax, maar het is niet ondenkbaar dat hij nog deze zomer vertrekt uit Amsterdam.