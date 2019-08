Berghuis getipt als Feyenoord-spits: ‘Vente heeft al zoveel kansen gekregen’

Door de blessure van Nicolai Jörgensen kampt Feyenoord met een probleem in de spitspositie. Dylan Vente begon tegen Sparta Rotterdam in de punt van de aanval, maar de talentvolle aanvaller lijkt vooralsnog tekort te komen. Kenneth Perez denkt dat trainer Jaap Stam er goed aan doet om het eens met Steven Berghuis in de punt van de aanval te proberen. “Voor nu, tot Jörgensen weer fit is."

Vente kwam er zondag in De Kuip niet aan te pas tegen Sparta (2-2) en zijn wedstrijd zat er na een uur spelen op. “Hij heeft nu al zoveel kansen gekregen”, reageert Valentijn Driessen laat bij Voetbalpraat van FOX Sports. Hij vindt net als Perez dat Stam het met Berghuis in de punt van de aanval moet proberen. “Feyenoord moet gewoon zoveel mogelijk zekerheden inbouwen.”

“En wie moet Berghuis dan gaan aanspelen?”, vraag voetbalcommentator Leo Driessen zich af. “Narsingh en Larsson”, reageert Perez. “En dan heb je hopelijk Toornstra straks weer terug op het middenveld. Want Berghuis is natuurlijk een speler die vaak in de bal zal komen. Dan heb je iemand vanuit het middenveld die daar overheen kan komen. En dan heb je Narsingh die met zijn snelheid de diepte wil zoeken. Dat zal het spel van Feyenoord ten goede komen.”

Voorlopig staat Jörgensen nog aan de kant. De spits kwam in de voorbereiding nog geen minuut in actie en in aanloop naar het duel met Sparta liet Stam weten dat het voor hem onduidelijk is wanneer de Deens international weer inzetbaar is. “Het is moeilijk aan te geven wanneer hij er klaar voor is. We bekijken het met Nicolai van dag tot dag. Hij is begonnen met de revalidatie en het voelt op dit moment redelijk aan bij hem. Hopelijk kan hij snel weer het veld op, maar een tijdsindicatie kan ik niet geven.”