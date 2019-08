Van Dijk: ‘Hij heeft daar geen invloed op, dus ik wens hem het allerbeste’

Virgil van Dijk werd maandag definitief door Harry Maguire voorbijgestoken als duurste verdediger aller tijden. Manchester United maakt naar verluidt een bedrag van 87 miljoen euro over naar Leicester City voor de 26-jarige verdediger. “Ik wens hem veel geluk”, zegt Van Dijk in gesprek met the Guardian.

“Hij heeft zelf geen invloed op de transfersom, dus ik wens hem het allerbeste. Verder kan ik er niet zoveel over zeggen, omdat ik wist dat er een moment zou komen dat het record gebroken zou worden. Zo is de markt nu eenmaal. De transfersom zorgt voor druk, maar daar heb je bij een grote club als Manchester United toch wel mee te maken”, geeft Van Dijk te kennen. Liverpool telde anderhalf jaar geleden ruim 84 miljoen neer om de verdediger los te weken bij Southampton. Van Dijk krijgt de vraag hoe hij met de druk van zijn transfersom is omgegaan.

“Ik heb me gefocust op het spelletje waarvan ik houd. Je moet je kwaliteiten op het veld tonen, van het spel genieten en niet teveel aan andere dingen denken”, vervolgt de verdediger. “Het is niet makkelijk om je af te sluiten van alle druk die het met zich meebrengt. Ik zet dingen persoonlijk graag in perspectief. Er bestaan belangrijkere dingen in het leven en we moeten ons gezegend voelen met wat we mogen doen. We kunnen doen waarvan we houden. Het is geweldig om voor een grote club als Liverpool te spelen, daar moet je juist van genieten. Druk zal er altijd zijn.”

Liverpool begint de competitie komende vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Norwich City. “We hebben over heel veel dingen gesproken, maar het belangrijkste is dat we opnieuw beginnen. Afgelopen seizoen is geweest. Iedereen genoot nog van de Champions League-winst toen we terugkwamen, maar direct daarna begonnen we weer opnieuw. Je begint niet helemaal op nul, maar je moet wel weer aan het werk.”

“We willen in alle competitie meedoen om de eindzege, dat is het doel. Vorig jaar hebben we de Champions League gewonnen, maar in de andere competities hebben we het niet heel geweldig gedaan”, zo wijst Van Dijk op de uitschakeling in de EFL Cup en de FA Cup. “In iedere competitie moeten we zover mogelijk komen. De gehele traditionele top zes van de Premier League wil kampioen worden, dus dat geldt uiteraard ook voor ons. Vorig seizoen waren we er dichtbij en we gaan proberen om weer mee te doen.”