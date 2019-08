‘Spartak Moskou wil na aantrekken van Til nog eens zakendoen met AZ’

AZ en Spartak Moskou maakten maandagavond de transfer van Guus Til wereldkundig. De Russische topclub maakt een bedrag van achttien miljoen euro over naar de Alkmaarders voor de 21-jarige middenvelder. Sport-Express schrijft dinsdagochtend dat Spartak met Teun Koopmeiners nog een speler van AZ in het vizier heeft.

Koopmeiners kan met een overstap naar Rusland waarschijnlijk ook een forse salarisverhoging verwachten. AZ hield aan Til een fors bedrag over en zal de 21-jarige middenvelder annex verdediger ook niet zomaar laten gaan. Koopmeiners heeft in Alkmaar nog een doorlopend contract tot medio 2022, waardoor AZ een uitstekende onderhandelingspositie heeft. Na het vertrek van Til heeft Koopmeiners in het elftal van trainer Arne Slot de aanvoerdersband overgenomen.

Tijdens het duel met Fortuna Sittard (4-0 zege), waarin Til al ontbrak om zijn transfer naar Spartak Moskou af te ronden, was Koopmeiners voor het eerst aanvoerder bij AZ. Koopmeiners is tot dusver als defensieve middenvelder aan het seizoen begonnen, terwijl hij vorig jaar meer dan geregeld in het centrum van de verdediging speelde. De door AZ opgeleide Koopmeiners maakte in het najaar van 2017 zijn debuut in de hoofdmacht en speelde tot dusver 71 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders.