Hedwiges Maduro: ‘Hij is wellicht iets voor Ajax, hij speelt nooit bij PSV’

Hedwiges Maduro heeft Ajax de voorbije jaren zien groeien. De kracht is het totaalvoetbal, zo stelt de oud-speler van de Amsterdamse club. Hij wijst erop dat aanvallers de hele tijd naar het middenveld trekken en dat de controlerende middenvelders de defensie helpen bij de opbouw. “Noussair Mazraoui speelt net zo makkelijk op het middenveld. Zo heb je altijd overal een mannetje meer.”

Maduro stelt in gesprek met de Volkskrant dat er vertrouwen is in de aanpak van Erik ten Hag, die inmiddels ruim anderhalf jaar voor de selectie van Ajax staat. “Hij hoeft niet meer alles uit te leggen. Jongens als Daley Blind, Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar kunnen de toon aangeven. Er is snelheid en diepgang met de aanvallers David Neres en Quincy Promes. Met Donny van de Beek vanaf het middenveld.”

“En vanaf de backposities met Nicolás Tagliafico en Mazraoui. Zelfs als Van de Beek, Ziyech of Neres nog vertrekt, staat het geraamte. En dan heb je nog een supergretige goalgetter als Huntelaar achter de hand.” Het adequaat vervangen van Frenkie de Jong lijkt nog de grootste opgave. “Hij is uniek in de wereld. Die vervang je nooit een op een”, zo stelt Maduro in gesprek met het dagblad. “Maar met Blind hebben ze voor die positie echt een goed alternatief, die deed tegen PSV veel dezelfde dingen als De Jong deed.”

“Carel Eiting, Razvan Marin en Mazraoui kunnen daar ook spelen. Ze zullen het samen moeten oplossen.” Maduro zag in de naar Spartak Moskou vertrokken Guus Til of Anderlecht-aankoop Michel Vlap de perfecte opvolger van Van de Beek, die interesse van Real Madrid geniet. “Een type als Bart Ramselaar is wellicht iets voor Ajax. Hij heeft diepgang en scorend vermogen. Die speelt nooit bij PSV, maar bij Jong Oranje vond ik hem de beste op de training en in wedstrijden. Lijkt me dat er geld genoeg is om ook buiten de landsgrenzen te zoeken naar een vervanger, zelfs als ze onverhoopt de Champions League missen.”