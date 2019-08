Hedwiges Maduro waarschuwt Ajax: ‘Hij is de spil van het elftal’

Nog nooit wist PAOK Saloniki vanuit de voorrondes van de Champions League door te stoten naar het hoofdtoernooi van het Europese miljardenbal. De Griekse club zal eerst Ajax moeten uitschakelen om de zesde poging wél mogelijk tot een succes te laten uitgroeien. Hedwiges Maduro, oud-speler van zowel PAOK als Ajax, kent de ambities van de Griekse club. “Ze hebben een rijke eigenaar en hebben de afgelopen jaren veel goede spelers aangetrokken. Ajax is de favoriet, maar moet PAOK absoluut niet onderschatten.”

In de optiek van Maduro is PAOK momenteel verreweg de beste van Griekenland. “In de Eredivisie zouden ze gewoon in de top vijf eindigen”, zo verzekert de oud-middenvelder in gesprek met de NOS. “Ze zullen tegen Ajax gegroepeerd spelen en een beetje loeren op de counter. Al denk ik niet dat ze met z'n allen gaan verdedigen.” Bij PAOK staan onder meer bekende namen als Diego Biseswar, Miroslav Stoch, Pontus Wernbloom en Lazaros Lamprou op de loonlijst.



Bekijk de persconferentie van Erik ten Hag voorafgaand aan het eerste duel met PAOK

Dimitris Pelkas, een 25-jarige middenvelder, is volgens Maduro echter de blikvanger van PAOK. “Dat is een goede, technisch vaardige voetballer. Hij is de spelmaker, echt de spil van het elftal.” De voormalig Oranje-international ziet het misschien als een voordeel dat PAOK pas over ruim twee weken de eerste competitiewedstrijd afwerkt. “Maar tegelijkertijd heeft Ajax ook nog maar twee wedstrijden gespeeld. En doordat spelers als Hakim Ziyech en David Neres er pas net bij zijn, draait dat elftal ook nog niet helemaal.”

Ook de supporters van PAOK zijn fanatiek en bezitten over veel passie. “Het is de grootste volksclub van Griekenland, met de meest fanatieke fanschare.” Ajax en PAOK waren ook in 2010 en 2016 elkaars tegenstander in de voorronde van de Champions League. Beide keren ging Ajax een ronde verder.