De Mos: ‘Er is geen geld en de club staat al jaren stil in zijn ontwikkeling'

Feyenoord begon het Eredivisie-seizoen afgelopen zondag met een 2-2 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. Voor de formatie van trainer Jaap Stam staat komende donderdag de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League op het programma, als Dinamo Tbilisi op bezoek komt in De Kuip. Aad de Mos vraagt zich af of er bij Feyenoord een ‘basis op te presteren’ bestaat.

“Ik vraag me serieus af of ze beter kunnen. Het is bepaald geen godsgeschenk, de selectie waar Jaap Stam het mee moet doen. Met name achterin is het heel zwak bij Feyenoord”, zegt De Mos in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij stelt dat er in de competitie punten gesprokkeld moeten worden tegen achtereenvolgens sc Heerenveen, FC Utrecht AZ en Willem II. “En dat zal verre van makkelijk worden, want met name FC Utrecht en AZ acht ik sterker dan Feyenoord. En Tbilisi gaat natuurlijk gewoon twee keer een volle bus voor de goal parkeren.”

“Toch zul je moeten winnen als Feyenoord. Je kunt als trainer nog zo'n goede visie hebben; als je elftal het af laat weten, verlies je als coach al je geloofwaardigheid”, vervolgt de oefenmeester in ruste. Met een fitte Nicolai Jörgensen, Jens Toornstra, Luciano Narsingh en Leroy Fer acht hij Feyenoord ‘beduidend minder’ dan de andere traditionele topclubs. “Je kunt van Stam dus eenvoudigweg niet verlangen dat hij voor succes zorgt. Met een derde plaats zou hij het geweldig doen.”

“Punt is alleen dat je het je die fans niet aan hun verstand kunt brengen dat Feyenoord veel minder is dan PSV en Ajax. Reken maar dat zij over een tijdje weer met gebalde vuisten voor dat Maasgebouw staan”, stelt De Mos. Hij ziet een weinig rooskleurig perspectief voor Feyenoord. “Er is geen geld, de club staat al jaren stil in zijn ontwikkeling, en iedereen ligt overhoop met elkaar. Er is daar geen basis om te presteren.”