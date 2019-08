Van der Heijden: ‘Feyenoord heeft zelfs meegeholpen om een club te zoeken'

Jan-Arie van der Heijden hoopt deze zomer nog te vertrekken bij Feyenoord. In eerste instantie wilde de clubleiding van de Rotterdammers graag meewerken aan een transfer, maar enkele blessures hebben dat standpunt volledig doen kantelen. Van der Heijden is er niet blij mee dat ‘de situatie 180 graden gedraaid is’, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

De krant schrijft dat ‘verschillende clubs’ Van der Heijden willen overnemen van Feyenoord. De 31-jarige verdediger annex middenvelder kreeg eerder deze zomer te horen dat er geen vertrouwen meer was. Er zou zelfs gesteld zijn dat Van der Heijden haast moest maken in de zoektocht naar een nieuwe club, omdat men reeds bezig was met een alternatief voor het centrum van de verdediging. Vanwege zijn bewezen diensten en het feit dat hij nooit een ‘stoorzender’ is geweest, kon hij transfervrij vertrekken.

Nu Eric Botteghin en Sven van Beek geblesseerd zijn geraakt, heeft Van der Heijden van technisch directeur Sjaak Troost te horen gekregen dat hij toch niet mag vertrekken. De verdediger annex middenvelder speelde tijdens de competitieopening tegen Sparta Rotterdam negentig minuten mee, maar vreest dat hij later dit seizoen alsnog op de reservebank komt te zitten als iedereen fit is. “De situatie is 180 graden gedraaid en daar ben ik niet blij mee.”

“Ik heb een aflopend contract en het initiatief om te breken is bij Feyenoord vandaan gekomen. Niet bij mij”, zegt Van der Heijden. “Feyenoord heeft zelfs meegeholpen om een club te zoeken. De club kan met de besparing van mijn salaris ruimte creëren voor een nieuwe speler. Geen probleem, dan moet ik om me heen gaan kijken. Maar door nieuwe blessures ben ik nu weer basisspeler en zou ik plotseling niet meer weg kunnen.”