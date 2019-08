‘Beweging op gang rond Neres; Ziyech nog altijd op de radar bij Bayern’

Ajax begint dinsdagavond aan de kwalificatiecyclus van de Champions League, met een uitwedstrijd in de derde voorronde tegen PAOK Saloniki. Terwijl de Amsterdammers komende weken plaatsing voor de groepsfase van het miljardenbal moeten afdwingen, is het nog hoogst onduidelijk hoe de selectie er tegen het einde van deze maand zal uitzien. Naast Donny van de Beek zouden ook Hakim Ziyech en David Neres deze zomer nog een transfer kunnen maken.

Eerder deze maand werd Ziyech in verband gebracht met een overstap naar Sevilla. Na de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal (2-0 winst) liet de middenvelder weten dat hij mikt op een grotere club. “Het moet wel gaan om een club waarvoor ik Ajax wil inruilen. Zo'n club is er vooralsnog niet gekomen. Tot die tijd speel ik lekker voor Ajax en doe ik gewoon mijn stinkende best”, sprak Ziyech.

Het Algemeen Dagblad schrijft dinsdagochtend dat Bayern München de Marokkaans international nog altijd op de radar heeft. Het is volgens de krant ‘de vraag hoelang Bayern zal wachten’. Tegelijkertijd valt er te lezen dat er ‘beweging op gang komt rond Neres’. Volgens ESPN is Manchester United een van de gegadigden voor de Braziliaanse vleugelaanvaller. The Red Devils zouden in de markt zijn geweest voor Moise Kean, maar zagen hem uiteindelijk naar Everton vertrekken en zien in Neres een alternatief.

Journalist Jorge Nicola meldt dat Manchester United reeds een bod van vijftig miljoen euro heeft uitgebracht bij Ajax. Die aanbieding houdt een contractverlenging van Neres voorlopig tegen. Beide partijen zouden al tweemaal om de tafel hebben gezeten om over een nieuwe verbintenis te praten, maar tot een akkoord is men nog niet gekomen. Overigens moet de Engelse topclub wel van betere huizen komen om Neres los te kunnen weken bij Ajax, want de Amsterdammers verlangen minimaal zeventig miljoen voor de aanvaller. São Paulo heeft naar verluidt een doorverkooppercentage van 23 procent bedongen.

Lasse Schöne is er in Griekenland niet meer bij en heeft de ruimte gekregen om zijn transfer naar Genoa af te ronden. De kans is ook groot dat Donny van de Beek binnen afzienbare tijd zal vertrekken bij Ajax. “Real Madrid laat Van de Beek niet meer los en wil hem hoe dan ook deze maand naar Spanje halen”, zo schrijft het Algemeen Dagblad.