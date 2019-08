Bilal Basacikoglu na aflevering Veronica Inside: ‘Ongelooflijk deze man’

Johan Derksen heeft in de eerste uitzending van Veronica Inside flink uitgehaald naar Turkije. Hij vindt het een ’kutland’. Aanleiding voor de tirade was het besluit van de Turkse Nederlander Orkun Kökcü om voor Turkije te kiezen, tot ergernis van Derksen. “Nu gaat hij in een land spelen waar je niet mag zeggen wat je wil, waar je zo in de gevangenis gepleurd wordt zonder proces, waar de mensenrechten met voeten getreden worden.”

“Kan iemand uit zijn omgeving dat eens uitleggen aan die jongen? Ik vind dat bijna een belediging ten opzichte van Nederland, dat hij voor Turkije kiest.” De woorden van Derksen zorgden voor veel verontwaardiging onder Turkse voetballiefhebbers op sociale media. Ook Bilal Basacikoglu kon zijn oren niet geloven. “Ongeloofelijk deze man!!! Echt geen woorden voor heeft zelf niks bereikt maar loopt iedereen te vertellen hoe het moet”, reageerde de aanvaller, die Feyenoord verliet voor Kayserispor, op Twitter.

De analist vond dat Kökcü als international iets terug had kunnen doen voor Nederland. “Als er iets aan de hand is met iemand met een dubbel paspoort dan roepen ze meteen in koor: 'Maar wij zijn Nederlands, we hebben een Nederlands paspoort.' En nu kan-ie wat voor Nederland betekenen en dan gaat hij naar Turkije. Nou, dat is een kutland. Als je een bepaalde politieke voorkeur hebt, word je zonder proces gewoon vastgezet. Daar wil je toch niks mee te maken hebben, zo'n land?”

Basacikoglu reageert via zijn Twitter-account ook op enkele reacties op zijn tweet. Hij snapt dat de beslissing van Kökcü pijnlijk kan zijn. “Ik snap je maar om het een kutland te noemen gaat een beetje te ver en heeft er niks mee te maken.” Op de opmerking van iemand dat de aanvaller zelf niets bereikt had en overal was mislukt (‘Voetbal je eigenlijk nog?’), antwoordde hij: “Ga jij lekker krantenwijk lopen jonge.”