‘Druiloor’ van PSV krijgt veel kritiek: ‘Hij werd al een mannetje genoemd’

Hirving Lozano bleef afgelopen zaterdag tegen FC Twente negentig minuten op de bank van PSV zitten. De reserverol van de aanvaller was weliswaar opvallend, maar Mark van Bommel wilde er na afloop niet lang bij stilstaan en gaf aan ‘dat hij voor anderen had gekozen’. “Waarom ik hem had meegenomen? Ik moet toch wissels hebben?”, vroeg de trainer van PSV zich quasi-verbaasd af.

De houding van Lozano op de bank wekte hoe dan ook ergernis. "Hij leek wel een verongelijkt kind”, vertelde de Volkskrant-journalist John Volkers maandagavond bij NPO Radio 1. “Het is niet te geloven. Hij verdient een keurig salaris, dat ongetwijfeld elke maand netjes wordt overgemaakt. Dan kun je toch ook wel op een behoorlijke manier, ook op de bank, meedoen aan het spel? Het is een klier, een druiloor.”

Erik van Haren volgt PSV namens De Telegraaf. “Ik merk dat hem intern ook verweten wordt dat hij geen teamspeler is. Hij is daar lang mee weggekomen, mede dankzij de aanwezigheid van Luuk de Jong”, gaf de journalist te kennen. “Die is nu weg en Lozano moet zelf meeverdedigen en zijn taken uitvoeren. Als hij dat niet goed doet, dan snap ik dat je hem als trainer moet slachtofferen.”

Volgens Van Haren ontstaat er anders tweespalt binnen de selectie. "Andere jongens denken dan ook: als Lozano zijn taak niet hoeft uit te voeren, waarom ik dan wel?” Simon Zwartkruis, journalist van Voetbal International, stelt dat Lozano ook in zichzelf is gaan geloven na zijn eerste goede jaar bij PSV en het WK in Rusland. “Ik hoorde mensen in Mexico al zeggen dat het wel een mannetje was. Dat betekent dat je hem achter de vodden aan moet zitten, omdat hij anders kuren gaat vertonen.”

Wim Kieft was bij Veronica Inside ook duidelijk. “Ik heb Lozano voor en na de zomerstop zien spelen en hij was telkens de slechtste man van het veld. Zo slecht, ongelooflijk.” Johan Derksen stelde dat Van Bommel er goed aan doet om Lozano ‘te vriend te houden. “Je verleent de club geen dienst door zo’n speler op de bank te zetten. Daar wordt hij niet meer van waard.”