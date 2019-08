Perez verbaast zich: ‘Van de Beek is goed, maar niet heel erg bijzonder’

Kenneth Perez denkt dat het voor Donny van de Beek moeilijk wordt om te slagen bij Real Madrid. De middenvelder van Ajax staat in de nadrukkelijke belangstelling van de Koninklijke en gaat volgens diverse Spaanse media op korte termijn de overstap naar Real maken. Perez twijfelt of Van de Beek over voldoende kwaliteiten beschikt voor de Spaanse grootmacht.

"In mijn wereld moet je nog steeds heel bijzonder zijn, wil je voor de grootste clubs ter wereld spelen", zegt de oud-middenvelder bij het programma Voetbalpraat op FOX Sports. "Van de Beek is een zeer goede speler, maar niet heel erg bijzonder. Hij is een teamspeler en heeft het team heel erg nodig. En Real Madrid blinkt nou net niet uit in hun teamgedachte."

Van de Beek begon vorig seizoen nog op de bank onder trainer Erik ten Hag. "Hij was geen basisspeler de eerste vier à vijf wedstrijden van het seizoen. Dat is maar een jaar geleden. Het voetbal verandert heel snel", constateert Perez. Ook Valentijn Driessen heeft zijn bedenkingen bij de transfer van Van de Beek. "Hij komt heel laat binnen. Stel je voor dat Real Madrid uit elkaar valt, wat wordt zijn rol dan? Dan kan je op de bank terechtkomen en moet je het maar afwachten", zegt de journalist van De Telegraaf.

Leo Driessen, eveneens te gast in het programma, weet al wie Van de Beek bij Ajax zou moeten opvolgen. "Voor Ajax is het wel makkelijk wat ze moeten doen als Van de Beek weggaat: Davy Klaasen terughalen", zegt de commentator stellig. "Werder Bremen speelt geen Europees voetbal en ze zijn achtste geworden, waarom zou je dat niet proberen? Ik vond Klaassen bij Ajax hartstikke goed."