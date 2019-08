BILD: Feyenoord en Hannover 96 bereiken akkoord over transfersom

Emil Hansson gaat Feyenoord verlaten, zo verzekert BILD maandagavond. Volgens de Duitse krant heeft de aanvallende middenvelder een medische keuring bij Hannover 96 ondergaan en zullen dinsdag de laatste details worden afgerond. Hansson, 21 jaar, komt niet in de plannen van trainer Jaap Stam voor.

Hansson zou vorige week donderdag al medisch gekeurd zijn bij Hannover 96, dat vorig seizoen uit de Bundesliga degradeerde en nu op het op een na hoogste niveau van Duitsland actief is. Feyenoord en Hannover 96 zouden onlangs overeenstemming hebben bereikt over de vergoeding voor het afkopen van zijn nog een jaar doorlopende contract.

Feyenoord leende Hansson vorig seizoen uit aan RKC Waalwijk, waar hij goed was voor dertien doelpunten en twaalf assists en een belangrijk aandeel had in de promotie naar de Eredivisie. Eenmaal terug in De Kuip werd duidelijk dat Stam meer ziet in andere spelers. Zo kregen Luis Sinisterra (basis) en Sam Larsson (invalbeurt) zondag de voorkeur tegen Sparta Rotterdam (2-2).

Feyenoord nam Hansson in de zomer van 2015 over van het Noorse Brann Bergen. Hij maakte in maart 2017 zijn debuut in het eerste van Feyenoord. Onder leiding van Giovanni van Bronckhorst kwam de Zweed niet verder dan vier optredens. Bij het Hannover van Mirko Slomka komt hij met Jonathas (ex-AZ) een andere speler met een Eredivisie-verleden tegen.