Cocu begint met overwinning voortvarend aan Championship-avontuur

Philip Cocu is goed begonnen aan zijn periode bij Derby County. In de openingswedstrijd van de Championship wonnen the Rams met 1-2 bij Huddersfield Town. De ploeg van Cocu kwam in het John Smith's Stadium al vroeg op voorsprong door twee doelpunten van Tom Lawrence en hield die, ondanks een tegentreffer vanaf de strafschopstip, vrij moeiteloos vast.

Cocu gaf in de persoon van Kelle Roos en Florian Jozefzoon basisplaatsen aan twee Nederlanders. Met Jozefzoon werkte de coach tussen 2013 en 2016 al bij PSV. Aan de kant van Huddersfield Town begonnen eveneens twee Nederlanders aan de wedstrijd: ex-Feyenoorder Terence Kongolo en voormalig FC Groningen-middenvelder Juninho Bacuna.

Derby begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam na 22 minuten op voorsprong. Een zwakke terugspeelbal van Huddersfield-verdediger Tommy Elphick kwam via doelman Kamil Grabara bij Lawrence, die van grote afstand feilloos het net wist te vinden. Drie minuten later verdubbelde diezelfde Lawrence de voorsprong van Derby. De Welshman kapte op de rand de zestien zijn tegenstander uit en krulde de bal fraai in de verre hoek.

Een kwartier voor rust deed Hudderfield iets terug. Kieran Dowell duwde Bacuna onderuit, hetgeen resulteerde in een strafschop voor de thuisploeg, die benut werd door Karlan Ahearne-Grant. In de tweede helft had Aaron Mooy de gelijkmaker op de schoen, maar het schot van de middenvelder ging rakelings naast. Huddersfield wisselde nog aanvallend, maar kon amper een vuist maken tegen het stugge Derby.