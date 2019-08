‘Everton rondt voor donderdag alsnog transfer van zeventig miljoen euro af’

De verwachting is dat Wilfried Zaha nog deze week naar Everton wordt getransfereerd, zo schrijven Engelse media maandagavond. De transfermarkt in Engeland voor ingaande transfers sluit komende donderdag al de deuren. Volgens de laatste berichten praten Everton en Crystal Palace achter de schermen opnieuw over een transfer van de 26-jarige aanvaller naar Goodison Park.

Crystal Palace zou bereid zijn om Zaha voor een bedrag van zeventig miljoen euro van de hand te doen. Everton is van zins om een dergelijk bedrag neer te tellen, zo klinkt het. Marcel Brands zou alleen nog bezig zijn om een structuur voor een dergelijk bod te bedenken. Zaha liet het bestuur van Crystal Palace eerder deze zomer weten dat hij deze transferperiode wilde vertrekken.

Everton zou onlangs zestig miljoen euro plus Cenk Tosun en James McCarthy hebben geboden voor Zaha. De club liet een week geleden in een statement echter weten dat dit niet klopte. "Everton ontkent met klem dat een bod is neergelegd bij Crystal Palace voor Wilfried Zaha waarbij ook Cenk Tosun en James McCarthy zouden zijn betrokken", zo klonk het. Everton bevestigde dat men in een eerder stadium wel had aangeklopt bij de club uit Londen. “Everton en Crystal Palace hebben een zeer goede relatie. Er is afgelopen weekend wel een bod uitgebracht, maar dit werd geweigerd.”

“Beide clubs zijn het eens geworden dat dit het einde van de kwestie betekent”, zo liet Everton weten. Engelse media stellen echter dat de clubs alsnog een akkoord naderen. Zaha werd ook aan Arsenal gelinkt: de Londense club was zelfs de eerste keus van de aanvaller. Crystal Palace weigerde echter een eerste bod van Arsenal, daar men in termijnen wilde betalen. Arsenal verlegde de aandacht vervolgens naar Nicolas Pépé, die van OSC Lille werd overgenomen. Everton kocht onlangs Moise Kean van Juventus, maar dit staat los van de interesse in Zaha.