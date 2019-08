Brighton haalt voor meer dan twintig miljoen euro concurrent voor Locadia

Brighton & Hove Albion maakt via de officiële kanalen melding van de komst van Neal Maupay. De Franse spits komt over van Championship-club Brentford en tekent bij Brighton voor vier seizoenen. De club doet geen mededelingen over de transfersom die betaald is voor de 22-jarige aanvaller, maar diverse Engelse media spreken van een bedrag van 20 miljoen pond, omgerekend 21,6 miljoen euro.

Maupay, die het afgelopen seizoen 25 doelpunten maakte op het tweede Engelse niveau, stond al langer op de radar van Brighton. "Neal is een getalenteerde spits met kracht en snelheid en hij is een doelpuntenmaker", aldus manager Graham Potter op de website van zijn club. "Hij voegt een extra dimensie toe aan onze bestaande aanvallende opties en we zijn verheugd dat we zijn komst hebben voltooid."

"De club heeft Neal gevolgd en is zich al enige tijd bewust van zijn kwaliteiten. Als manager van Swansea City was ik ook al overtuigd van zijn overduidelijke potentieel", zegt Potter, die afgelopen mei de overstap maakte van Swansea naar Brighton. "Zijn statistieken bij Brentford zijn buitengewoon, met 41 doelpunten in twee seizoenen. Nu is de uitdaging aan hem om dat door te trekken naar de Premier League."

Maupay speelde in de Ligue 1 voor OGC Nice en AS Saint-Étienne, maar wist op het Franse hoogste niveau niet door te breken. Na een succesvolle verhuurperiode bij tweededivisionist Stade Brest werd hij in 2017 opgepikt door Brentford. Bij Brighton & Hove Albion komt Maupay met Davy Pröpper en Jürgen Locadia twee Nederlanders tegen.