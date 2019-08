BBC: Gary Cahill tekent contract en blijft actief in de Premier League

Crystal Palace heeft de komst van Gary Cahill afgerond, zo meldt de BBC maandagavond. The Eagles nemen de 33-jarige verdediger transfervrij over, nadat de voormalig Engels international zijn aflopende contract bij Chelsea niet verlengd zag worden. De Britse omroep meldt niet voor hoeveel seizoenen de mandekker heeft getekend op Selhurst Park.

Cahill speelde vanaf januari 2012 voor Chelsea en gold lange tijd als belangrijke kracht, maar belandde afgelopen seizoen op het tweede plan. De Engelsman kwam in het seizoen 2018/19 slechts tot twee optredens in de Premier League en mocht dan ook transfervrij vertrekken bij the Blues. Voorheen kwam hij jarenlang uit voor Bolton Wanderers en Aston Villa.

Crystal Palace begon vorig seizoen zeer stroef aan de competitie, maar na het ontslag van manager Frank de Boer werden de prestaties beter en eindigden de Londenaren uiteindelijk op de twaalfde plek. Voor komend seizoen trok de club eerder Jordan Ayew van Swansea City aan, terwijl Stephan Henderson transfervrij overkwam van Nottingham Forest.