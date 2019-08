Türüc maakt droomtransfer naar Fenerbahçe: ‘Er moet dit jaar een titel komen’

Deniz Türüç heeft een droomtransfer te pakken. De in Enschede geboren middenvelder zette afgelopen week zijn handtekening onder een driejarig contract bij Fenerbahçe, dat twee miljoen euro overmaakt naar Kayserispor. “Als je er eenmaal bent en ziet wat voor grote club dit is, begrijp je pas wat voor geweldige stap je hebt gemaakt”, jubelt Türüc in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Türüc heeft enkele hectische dagen achter de rug. De 26-jarige middenvelder zette vrijdagavond voet aan de grond in Istanbul, doorliep een dag later de medische keuring en zette aansluitend zijn handtekening onder een verbintenis bij Fenerbahçe. “Nadat ik hier arriveerde vanuit Nederland en de medische keuring had doorlopen, merkte ik aan de video’s, de volgers op social media en de berichten wat het losmaakt. Ik heb snel daarna mijn teamgenoten, de trainer (Ersun Yanal, red.) en de voorzitter (Ali Koç, red.) ontmoet. Ik word ineens veel meer herkend, dat is wel hectisch”, blikt Türüc terug op de afgelopen dagen. “Fenerbahçe is een enorm grote club. Niet alleen in Turkije, maar over de hele wereld. Ze hebben een aanhang van 25 tot 30 miljoen mensen, dat is heel groot. Als je ziet wat voor accommodatie ze hebben... De trainingsvelden, de fitnessruimte, de sauna, de faciliteiten met hartslagmeters, zo kan ik nog wel even doorgaan. Alles wordt gemeten: wat voor afstanden je aflegt en hoeveel sprints je trekt, bijvoorbeeld. Ik ben er trots op om hier te mogen spelen, hier heb ik vroeger wel van gedroomd.”

Voor Türüc was deze zomer het uitgelezen moment om een stap hogerop te zetten. De bij FC Twente opgeleide middenvelder verruilde Go Ahead Eagles vier jaar geleden voor Kayserispor. Een bewuste keuze, want een jaar eerder stonden Galatasaray en Besiktas al voor hem op de stoep. “Ik wist dat ik bij Kayserispor aan spelen zou toekomen. Als je naar mijn carrière kijkt, zie je dat ik geleidelijke stappen heb gezet en het zorgvuldig gepland heb”, legt hij uit. Na zijn tweede seizoen in dienst van Kayserispor, waarin hij goed was voor elf doelpunten en elf assists, was er andermaal concrete belangstelling van Turkse topclubs. Ook twee jaar geleden besloot Türüc nog niet te gaan. “Dat had het moment kunnen zijn om te gaan, om te zeggen: ‘Ik ben er nu klaar voor’. Alleen ik heb er bewust voor gekozen om nog meer ervaring op te doen, international te worden en meer aan mijn rendement te werken, zodat ik hier als een man kan binnenkomen. Dat is gelukt, ik heb veel meer ervaring en ben in de tussentijd een betere voetballer geworden. In bepaalde situaties blijf ik rustiger.”

In maart 2017 maakte Türüc in de interland tegen Moldavië (3-1 winst) zijn debuut in de nationale ploeg van Turkije. Voorlopig kwam hij vijf keer uit voor het Turkse elftal en maakte meest recentelijk ook deel uit van de selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen respectievelijk Frankrijk (2-0 zege) en IJsland (2-1 nederlaag). “Ik heb een aantal wedstrijden in de basis gestaan bij de nationale ploeg, maar een clubfactor is belangrijk. Als je naar het Turkse elftal gaat, heb je iets meer kans om te spelen als je van een grote club komt”, weet Türüc, die uiteindelijk 28 doelpunten en 24 assists leverde in 144 officiële wedstrijden voor Kayerispor. “Nu kan ik weer een stap zetten naar een topclub, om me daar verder te ontwikkelen en een betere voetballer te worden. Bij Kayserispor was ik geregeld aanvoerder, international en het draaide veel om mij daar.”

Er bestond deze zomer de nodige belangstelling voor Türüc, want bijvoorbeeld ook Galatasaray was in de markt voor hem. “Voor mij was snel de keuze gemaakt toen Fenerbahçe kwam. Als je het goed doet, zijn er meerdere clubs in de markt. Op gegeven moment moet je keuzes maken en ik denk dat dit de juiste keuze is. Dit is een droomstap voor mij. Niet alleen voor mij, maar waarschijnlijk voor iedereen”, vertelt de middenvelder. Hij heeft in de eerste dagen direct gemerkt dat het er bij een topclub anders aan toegaat en haalt de training aan als voorbeeld. “Bij Kayserispor trainden we voornamelijk vanuit balverlies. Hier gaat men er juist vanuit dat je aan de bal bent en balbezit hebt. Het is een detail, maar wel kenmerkend voor een grotere club. Een hoger tempo, een andere trainingsmethode: dat is allemaal heel mooi en goed voor mijn ontwikkeling. Het niveau is anders, maar echt aanpoten is het niet. Je moet jezelf bewijzen, alles is weer anders. De stap van Go Ahead naar Kayerispor was veel groter, dus ik heb dit eerder meegemaakt.”

Fenerbahçe is er dit seizoen op gebrand om zich te revancheren voor de vorige jaargang, waarin de Turkse topclub als zesde eindigde. “Ze hebben specifieke transfers gedaan, met jongens die iets meer de competitie kennen en meer ervaring hebben. Er moet dit jaar een kampioenschap komen, daar gaan we ons best voor doen. Ik heb al het vertrouwen erin dat het goed gaat komen”, wijst Türüc op het aantrekken van Vedat Muriqi, Altay Bayindir, Allahyar Sayyadmanesh, Garry Rodrigues, Murat Saglam, Emre Belözoglu en Max Kruse. “Met Garry, Victor Moses en Max Kruse heb ik aardige concurrenten. Als je naar een nieuwe club gaat, begin je weer onderaan. Je moet je ontwikkelen om aan spelen toe te komen. Mijn doelstelling is om basisspeler te worden, dat is tot nu toe overal gelukt.”

Spelen om het kampioenschap vormt een nieuwe uitdaging voor Türüc. In 2012 kwam hij nog op amateurbasis van De Graafschap naar Go Ahead Eagles. Toen hij drie jaar geleden naar Kayserispor vertrok, verwachtte hij niet direct dat hij nu een miljoenentransfer naar Fenerbahçe zou maken. “Ik heb altijd het geloof in mezelf gehad, maar er moeten zoveel mensen binnen een club overtuigd van je zijn voordat ze je besluiten te kopen. Natuurlijk speelt het tussen je oren, maar het blijft een vraagteken of je het kan waarmaken. Als het gebeurt, ben je dan stiekem toch wel een beetje verbaasd. Dan denk je: wow, het is mij wel gelukt. Het vormt weer een volgende stap in mijn carrière.”