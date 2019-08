‘Deal tussen Manchester City en Juventus zo goed als beklonken’

Manchester City en Juventus gaan zeer binnenkort een speler omruilen. Transfermarktexpert Gianluca Di Marzio van Sky Italia en Goal melden dat rechtsback Danilo zo goed als zeker zich gaat aansluiten bij Juventus, terwijl Joao Cancelo de omgekeerde weg bewandelt. Naar verluidt betaalt de Engelse topclub bij de deal ook dertig miljoen euro.

Beide grootmachten hebben de afgelopen dagen veel onderhandeld over de megadeal. Vanwege de naderende transferdeadline in Engeland op 8 augustus wilde City snel zakendoen met Juventus. Danilo gaat naar verwachting een vijfjarig contract ondertekenen bij la Vecchia Signora, waar hij vier miljoen euro plus bonussen per seizoen gaat verdienen.

Men meldt dat in de komende uren de laatste details zullen worden gladgestreken. Danilo, die nu nog tot medio 2022 vastligt bij the Citizens, kwam niet prominent in de plannen van manager Josep Guardiola voor. Sinds zijn komst naar de grootmacht in 2017 voor dertig miljoen euro kwam de Braziliaan wel tot zestig duels, met vier goals en drie assists als resultaat.

Cancelo, eveneens rechtervleugelverdediger, gaat zich aansluiten bij City. De veertienvoudig Portugees international kwam vorig jaar zomer voor ongeveer veertig miljoen euro over van Valencia. De back kwam afgelopen seizoen regelmatig in actie voor Juventus en speelde in totaal 25 duels voor de topclub, waarin hij 1 doelpunt en 2 assists produceerde.