Erik ten Hag hakt de knoop door en meldt aanvoerders Ajax

Dusan Tadic wordt definitief de eerste aanvoerder van Ajax dit seizoen, zo heeft trainer Erik ten Hag maandagavond op de persconferentie in aanloop naar het duel met PAOK Saloniki bevestigd. De benoeming van Tadic als captain is geen verrassing, daar de aanvaller de voorbije tijd al vaker de band droeg. Daley Blind is de reserve-aanvoerder bij Ajax.

"Ja, Dusan is de nieuwe eerste aanvoerder. Daley Blind is de reserve-aanvoerder", zegt Ten Hag, geciteerd door onder meer Voetbal International. Tadic is vereerd dat hij de opvolger van Matthijs de Ligt is. "Mooi, een eer, maar niet het belangrijkste. We hebben meerdere aanvoerders, met Daley en Klaas-Jan (Huntelaar, red.), Joël (Veltman, red.), Hakim (Ziyech, red.) en André (Onana, red.). We hebben veel spelers met leiderschapskwaliteiten."

Dinsdagavond wacht de confrontatie met PAOK in de derde voorronde van de Champions League. Tadic weet nog niet waar hij precies gaat spelen tegen de Griekse opponent. "Voor mij is dat niet zo belangrijk", stelt Tadic. "De coach beslist, ik moet gewoon alles geven voor het team. Ik kan spelen op meerdere posities, voor mij is dat geen issue."

Ten Hag bevestigt dat Donny van de Beek, die in de belangstelling staat van Real Madrid, beide duels met PAOK gaat spelen. Ajax moet wel Lasse Schöne missen. De Deen vertrekt naar Genoa. "Natuurlijk gaan we Lasse missen", zegt Tadic, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Alleen al met zijn ervaring was hij van grote waarde. Maar we gunnen hem deze stap en we moeten zorgen dat er nu andere spelers opstaan."