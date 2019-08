Lyrische Robin van Persie ziet toch een duidelijk verbeterpunt bij landgenoot

Virgil van Dijk behoort momenteel bij de top van de wereld, zo concluderen Robin van Persie en Rio Ferdinand bij BT Sport. De verdediger van Liverpool geldt dit jaar als groot kanshebber voor de Ballon d'Or en kan de eerste stopper sinds Fabio Cannavaro in 2006 worden die de prijs wint. Van Persie is zeer lovend over Van Dijk, maar ziet nog steeds ruimte voor verbetering.

"Van Dijk is een topspeler, dat heeft hij wel bewezen", begint de analist over zijn landgenoot. "Hij ging van een kleine ploeg, van Celtic, naar Southampton en naar Liverpool in de afgelopen jaren en is nu aanvoerder van het Nederlands elftal. Hij heeft naar mijn mening alles. Maar denk je ook dat hij die extra tien procent nog kan halen als hij ook vooruit begint te verdedigen, naar de bal toe?"

"Nu rent hij vooral met de bal en de speler mee. Jij (Ferdinand, red.) had dat, van de tien keer, je vier of vijf keer het gevoel had dat je juist naar de bal toe moest gaan, de bal moest aanvallen", aldus de oud-spits, die een bevestigend antwoord krijgt van Ferdinand. "Ik ben het met je eens. Wat hij doet, is vertrouwen op zijn snelheid. Hij gebruikt zijn snelheid en ook kracht om de ander de baas te zijn."

"Hij is voor mij de beste verdediger. Ik begrijp wat je zegt, maar het is ook een kwestie hoe het spel verloopt", aldus Ferdinand, die een ander verbeterpunt aanstipt. "Ik vind dat hij aan de bal meer moet opkomen. Hij is zó goed aan de bal. Als hij dat meer laat zien in zijn spel, staat hij nog hoger in aanzien ten opzichte van andere verdedigers. Hij is nu al de beste, maar ik denk dan dat hij zichzelf op eenzame hoogte brengt, door die kleine dingen nog te verbeteren", besluit de oud-verdediger.