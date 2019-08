Marcel Brands haalt wereldkampioen uit Frankrijk

Ben Rienstra verlaat sc Heerenveen en gaat verder bij Kayserispor. De middenvelder wordt bij de nummer tien in de Süper Lig van afgelopen seizoen ploeggenoot van Bilal Basacikoglu. (Diverse Turkse media)

Tottenham Hotspur praat met Fulham over de transfer van Ryan Sessegnon. The Spurs hopen de deal voor de middenvelder voor het sluiten van de transfermarkt op 8 augustus af te ronden. (Sky Sports)

Verdediger Djibril Sidibé, in 2018 nog wereldkampioen met Frankrijk, staat namelijk op het punt om AS Monaco in te ruilen voor Everton.