Lukaku verschijnt op veld bij oude liefde in afwachting van transfer

Romelu Lukaku is nog steeds speler van Manchester United, maar een vertrek uit Engeland lijkt slechts een kwestie van tijd. Het Laatste Nieuws meldt dat de 26-jarige aanvaller, die hevig wordt gelinkt aan Internazionale en Juventus, met toestemming van zijn werkgever maandag meetrainde met Anderlecht. Lukaku is goed bevriend met trainer-speler Vincent Kompany, die hij kent van hun gezamenlijke periode bij het nationale elftal van België.

Lukaku zette bij Anderlecht zijn eerste stappen in het betaald voetbal. Tussen 2009 en 2011 kwam de fysiek sterke aanvaller tot 41 doelpunten in 98 wedstrijden namens de grootmacht uit Brussel. Chelsea plukte hem mede door zijn doeltreffendheid weg bij Paars-Wit en na periodes bij West Bromwich Albion en Everton streek Lukaku in 2017 neer in Manchester.

A man training with Anderlecht while he’s waiting for a move. One of those unexpected twists and turns. #mufc @hlnsport pic.twitter.com/SP4KFGmYYO — Kristof Terreur ???? (@HLNinEngeland) 5 augustus 2019

Lukaku beschikt bij the Red Devils over een contract tot medio 2022, maar het is onwaarschijnlijk dat hij die verbintenis ook daadwerkelijk uitdient. De Belgische spits miste de gehele voorbereiding op het nieuwe seizoen, wat de geruchten voedt over een naderende overstap richting Internazionale. Tot een definitieve overgang is het echter nog niet gekomen, waardoor de aanvalsleider van de Rode Duivels voorlopig nog in de wachtkamer zit.

Trainer Antonio Conte ziet Lukaku graag naar Internazionale komen, maar is afhankelijk van de transfersom die het bestuur wil betalen aan Manchester United. Volgens Sky Italia is recentelijk een bod van bijna zestig miljoen euro van tafel geveegd. Sky Sports weet te melden dat de recordkampioen van Engeland minimaal 85 miljoen euro wil ontvangen voor Lukaku. Juventus wilde naar verluidt op zijn beurt Paulo Dybala in een eventuele deal betrekken, maar de Argentijn heeft geen trek in een verhuizing naar Manchester.