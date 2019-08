Motivatieproblemen na degradatie naar KKD: ‘Speel liever in de Eredivisie’

Leeroy Owusu was in de Eredivisie een vaste waarde voor de Graafschap, maar na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie vervult de vleugelverdediger in de voorbereiding vooralsnog slechts een bijrol bij de Superboeren. Owusu is niet blij met zijn reserverol en overweegt dan ook om De Graafschap nog tijdens deze transferperiode de rug toe te keren.

“Ik denk dat ik ook in de Eerste Divisie een goede speler ben, maar de trainer (Mike Snoei, red.) heeft deze keuze gemaakt”, zegt Owusu na afloop van het oefenduel met Osasuna tegen de Gelderlander. “Ik denk dat hij me scherp wil maken”. Owusu bleef tegen de Spaanse opponent zestig minuten op de bank. Afgelopen seizoen kwam hij tot veertig wedstrijden onder toenmalig trainer Henk de Jong, die inmiddels is teruggekeerd bij SC Cambuur.

Owusu geeft eerlijk toe dat hij tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet altijd even gemotiveerd is geweest. “Ik heb de trainer gezegd dat ik liever in de Eredivisie speel. Dat is voor mijn ontwikkeling beter, denk ik. Ik zou graag een transfer willen maken, ook al heb ik hier nog een contract. Dat heb ik eerlijk kenbaar gemaakt.” Het contract van Owusu bij De Graafschap loopt volgend jaar af.

“Ik vind het niet fijn om op de bank te zitten, wil altijd voetballen”, vervolgt de door Ajax opgeleide verdediger. “Ik probeer nu gefocust te blijven en me terug te knokken. En blijf met de trainer in gesprek. Ik hoop dat ik er vrijdag in de competitie tegen Cambuur weer in sta. Ook voor de supporters, met wie ik een goede band heb.” Snoei lijkt echter de voorkeur te geven aan Jasper van Heertum, die hij kent van hun gezamenlijke periode bij Telstar. “Ik hoop dat Leeroy zich terugknokt. Het zat niet goed, dat merkte ik direct. Ik wil dat hij zich met ziel en zaligheid voor De Graafschap inzet”, zo benadrukt Snoei.