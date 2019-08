Maandag, 5 Augustus 2019

Man United streept twee doelwitten definitief door

Adrián moet bij Liverpool de opvolger worden van de naar Club Brugge vertrokken Simon Mignolet. De Spaanse doelman zit sinds deze zomer zonder club, nadat hij West Ham United verliet. (The Times)

Everton heeft een blauwtje gelopen bij competitiegenoot Watford. The Hornets hebben een bod van ruim 35 miljoen euro op Abdoulaye Doucouré zonder twijfel van tafel geveegd. (RMC Sports)

Er zijn de afgelopen dagen twee namen van het verlanglijstje van Manchester United geschrapt. Bruno Fernandes van Sporting Portugal en Paulo Dybala van Juventus komen deze zomer niet naar the Red Devils. (Daily Star)

Mario Mandzukic is wel akkoord gegaan met een jaarsalaris van zeven miljoen euro bij Manchester United. De Kroatische spits moet zeventien miljoen euro kosten of betrokken worden in de overstap van Romelu Lukaku naar Juventus. (Daily Mail)

De transfer van Neal Maupay naar Brighton & Hove Albion is in kannen en kruiken. The Seagulls gaan het clubrecord breken voor de komst van de aanvaller van Brentford, voor wie een vierjarig contract klaarligt. (L’Équipe)