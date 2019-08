Jahanbakhsh stelt Nederlandse gegadigden teleur: ‘Hij wil zich bewijzen’

Alireza Jahanbakhsh ruilde AZ een jaar geleden voor 25 miljoen euro in voor Brighton & Hove Albion, maar kan niet terugkijken op een al te succesvol debuutseizoen. Ondanks een tegenvallend eerste jaar in Engeland wil hij echter wel voor zijn kansen gaan bij the Seagulls, zo meldt Voetbal International maandagmiddag. Een aantal gegadigden, waaronder PSV en zijn oude club AZ, hebben daarom nul op het rekest gekregen.

“Alireza is ontzettend gelukkig bij Brighton en wil hoe dan ook bewijzen dat hij goed genoeg is voor de Premier League. Het is heel normaal dat spelers een jaar en soms wel twee jaar moeten wennen aan het Engelse voetbal en Alireza is er heel rustig onder. Hij heeft veel vertrouwen in het komende seizoen”, legt zaakwaarnemer Amir Hashemi uit in gesprek met het weekblad. “Natuurlijk is het mooi dat er zoveel interesse in Alireza is. Dat Nederlandse clubs hem wilden hebben, maakte het extra speciaal. Nederland is voor Alireza echt zijn tweede thuis, hij is verliefd op het land. Maar eerst wil hij zich bewijzen bij Brighton.”

Brighton krijgt met Graham Potter een nieuwe trainer, die in tegenstelling tot zijn voorganger Chris Hughton bekendstaat om zijn aanvallende speelstijl. Jahanbakhsh hoopt hier aankomend seizoen dan ook van te kunnen profiteren: “Het ziet er goed uit voor Alireza, de club heeft ook veel vertrouwen in hem. Dat de nieuwe trainer aanvallend wil gaan spelen is natuurlijk positief, want dat past bij Alireza.”

“Maar willen is nog wel wat anders dan doen. In de voorbereiding is er nog geen druk, maar straks speel je tegen Chelsea, Liverpool, Manchester United en Manchester City. Dan is het de vraag of je aanvallend kunt spelen”, gaat Hashemi, die echter vertrouwen heeft in de goede afloop, verder. Jahanbakhsh kwam, mede door blessureleed, tot negentien Premier League-wedstrijden in zijn eerste seizoen namens Brighton.