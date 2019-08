PSV-iconen vernietigend: ‘Dat is toch geen topvoetbal anno 2019?!’

PSV verspeelde in het openingsweekeinde van de Eredivisie gelijk al punten tegen FC Twente (1-1), tot onvrede van Willy en René van de Kerkhof. Daarnaast worden er door de oud-voetballers van PSV vraagtekens gezet bij de houding van Hirving Lozano. De Mexicaanse aanvaller, die nog steeds gelinkt wordt aan Napoli, begon in Enschede als wisselspeler en maakte een behoorlijk ongeïnteresseerde indruk tijdens zijn reservebeurt.

“Als ik zaterdag zag hoe Hirving Lozano erbij lag op de reservebank... Hij lág!”, foetert Willy van de Kerkhof in gesprek met Omroep Brabant. “Toen dacht ik: jongens, dat is toch geen topvoetbal anno 2019?! Dit kán niet. Zo ongeïnteresseerd, hij gaf nergens om. Dat soort spelers moeten we niet in de ploeg hebben. Gauw verkopen, want de interesse is er helemaal niet bij hem.”

Volgens René van de Kerkhof moet trainer Mark van Bommel hard ingrijpen. “Hoe Lozano erbij zat, daar moet een hartig woordje over gesproken worden. Hij zit met zijn kop ergens anders. Dat is niet goed voor het team en niet goed voor Van Bommel. Maar ook niet voor de supporters, natuurlijk. Die verwachten van zo'n man dat hij zijn best doet, als hij speelt.”

Willy van de Kerkhof is wél tevreden over de inbreng van Steven Bergwijn en Donyell Malen en hoopt dan ook dat het duo voor PSV behouden blijft. “Dit zijn de twee spelers die op dit moment de kar trekken bij PSV. Zij doen er alles aan om PSV uit het slop te halen en op de rails te zetten. Ik hoop dat ze zullen blijven, maar je weet het nooit in de voetbalwereld. Het kan van de ene op de andere dag gebeurd zijn.”