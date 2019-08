‘Hirving Lozano gaat akkoord met jaarsalaris van 4,5 miljoen euro’

Hirving Lozano werd afgelopen zaterdag negentig minuten aan de kant gehouden tijdens het in een gelijkspel geëindigde openingsduel van PSV met FC Twente en het lijkt erop dat de Mexicaan op korte termijn helemaal uit Eindhoven zal vertrekken. La Gazzetta dello Sport weet namelijk te melden dat PSV dicht bij een akkoord met Napoli is over een transfer van de aanvaller.

I Partenopei zijn bereid aan de door PSV gehanteerde vraagprijs van 42 miljoen euro te voldoen, terwijl de nummer twee van het afgelopen Serie A-seizoen naar verluidt ook al persoonlijk akkoord is met Lozano zelf. De aanvaller kan een vierjarig contract signeren in het Stadio San Paolo, tegen een jaarsalaris van 4,5 miljoen.

Volgens de roze sportkrant moeten er enkel nog wat details gladgestreken worden. Een van de zaken waar nog geen overeenstemming over bereikt is, is de commissie die aan zaakwaarnemer Mino Raiola betaald moet worden. Napoli staat erom bekend zo min mogelijk geld aan commissies te willen betalen, al lijkt dit in het geval van de transfer van Lozano niet voor onoverkomelijke problemen te gaan zorgen.

De kwestie van de portretrechten, die in handen van de club komen te liggen, zal worden omzeild met een aantal aan Lozano uitgekeerde bonussen. Een laatste complicerende factor vormt de vrouw van de Mexicaanse international: zij zal er in de komende dagen nog van overtuigd moeten worden om naar Napels te verhuizen. De verwachting is dat de zaak een dezer dagen, als voorzitter Aurelio De Laurentiis en technisch directeur Cristiano Giuntoli terug zijn van een oefentrip in de Verenigde Staten, afgerond zal worden.