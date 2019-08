VZ Team van de Week: Ron Vlaar nadert persoonlijk record uit 2010

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Ajax, PSV en Feyenoord morsten punten in de eerste speelronde van de competitie, al zijn de Amsterdammers toch nog met drie spelers vertegenwoordigd. AZ is voorlopig samen met sc Heerenveen koploper in de Eredivisie en levert twee spelers aan het Team van de Week.

Doelman: Remko Pasveer (Vitesse), statistiek: zeven reddingen - Pasveer maakte zeven reddingen tegen Ajax, het hoogste aantal voor de doelman in een Eredivisie-duel sinds 2 december 2017 (toen tegen Feyenoord).

Rechtsback: Fernando Lewis (Willem II), statistiek: elf balheroveringen - Lewis zorgde voor meer uitverdedigende acties (vier), onderscheppingen (twee) en balheroveringen (elf) dan iedere andere Willem II-speler tegen PEC Zwolle.

Centrumverdediger: Ibrahim Dresevic (sc Heerenveen), statistiek: 71 balcontacten - Dresevic zorgde voor de eerste tegengoal uit een directe vrije trap van Heracles Almelo in de Eredivisie sinds 29 september 2017.

Centrumverdediger: Ron Vlaar (AZ), statistiek: 91 procent passnauwkeurigheid (80 passes) - Vlaar maakte al drie Eredivisie-goals in 2019; alleen in 2010 was hij vaker trefzeker in de Eredivisie (vier keer).

Linksback: Owen Wijndal (AZ), statistiek: 92 procent passnauwkeurigheid (91 passes) - Wijndal noteerde meer voorzetten (7), balcontacten (122) en onderscheppingen (3) dan iedere andere AZ-speler tegen Fortuna Sittard.

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), statistiek: vijf schoten, vijf gecreëerde kansen - Met twaalf van zijn 21 Eredivisie-doelpunten zette Van de Beek Ajax op voorsprong (acht keer) of op gelijke hoogte (vier keer), waaronder zijn laatste vijf.

Middenveld: Daley Blind (Ajax), statistiek: 127 balcontacten - Blind was de speler met de meeste balcontacten tijdens Vitesse – Ajax (127), terwijl alleen Donny van de Beek meer schoten loste (5) dan hij (4).

Middenveld: Mohamed Rayhi (Sparta Rotterdam), statistiek: vier schoten, drie gecreëerde kansen - Rayhi maakte twee van zijn drie Eredivisie-doelpunten tegen Feyenoord (eerder op 16 oktober 2016 namens NEC).

Rechtsbuiten: Dusan Tadic (Ajax), statistiek: vier schoten, drie gecreëerde kansen - Tadic was goed voor veertien goals of assists in zijn laatste zeven competitiewedstrijden voor Ajax (negen doelpunten, vijf assists).

Spits: Vangelis Pavlidis (Willem II), statistiek: vijf schoten, waarvan vier op doel - Pavlidis werd de eerste Griek die in drie opeenvolgende Eredivisie-duels scoorde sinds Yannis Anastasiou in 2004 namens Roda JC.

Linksbuiten: Keito Nakamura (FC Twente), statistiek: 89 procent passnauwkeurigheid op vijandelijke helft - Nakamura werd de eerste Japanner ooit met een doelpunt voor FC Twente in de Eredivisie.