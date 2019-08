‘Ik heb niks gehoord van AZ, ze hebben zich nog niet gemeld’

Bij AZ moet men rekening houden met het naderende vertrek van Guus Til naar Spartak Moskou. Volgens 1Limburg is Mark Diemers bij de Alkmaarders in beeld als opvolger van Til. De 25-jarige middenvelder stond zondag met Fortuna Sittard tegenover AZ en gaat in gesprek met FOX Sports in op de vermeende belangstelling.

“Ik heb nog niks gehoord van AZ, ze hebben zich nog niet bij mijn zaakwaarnemer gemeld. Ik houd me er niet echt mee bezig, het is leuk om te horen en te lezen. Het is een compliment, dat mensen denken in beeld ben betekent dat ik goed bezig ben. Ik houd me lekker bezig met Fortuna, ik heb het goed naar mijn zin en als er iets komt, ga ik misschien wel weg en anders blijf ik hier mijn stinkende best doen”, stelt Diemers.

Diemers zou eerder deze zomer ook de mogelijkheid hebben gehad om naar CFR Cluj te verkassen, maar het aanbod uit Roemenië zou hij naast zich neergelegd hebben. Fortuna opende zijn Eredivisie-seizoen zondagavond met een 4-0 nederlaag tegen AZ. “Het was de bedoeling om in te zakken en van daaruit speldenprikjes uit te delen. We hebben eigenlijk alleen maar achter de bal aangelopen en AZ was voor ons een paar maten te groot, zo eerlijk moeten we zijn.”

“De eerste vijftig minuten deden we het goed. Na de 1-0 braken we. Er vallen nog een paar jongens uit, dan is het helemaal over”, gaat Diemers verder. “Er moet nog wel wat bijkomen, maar we proberen het beste ervan te maken. Heel veel ploegen zijn nog niet compleet. We hebben veel jonge jongens, die hebben tijd nodig om te wennen. We moeten niet in paniek raken, keihard trainen, fitter worden en uiteindelijk gaan we met dit elftal goed presteren.”