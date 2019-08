Driessen: ‘Van Bommel schiet in zijn eigen voet door hem links te laten liggen'

PSV kent tot dusver nog geen hele gelukkig start van het seizoen. De Eindhovenaren verloren de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax met 2-0, werden door FC Basel geëlimineerd in de voorronde van de Champions League en openden de Eredivisie met een 1-1 gelijkspel tegen FC Twente. Valentijn Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf dat trainer Mark van Bommel zich ‘ontpopt tot het hoofd van een tombola’.

Driessen haalt aan dat Van Bommel vorig seizoen juist altijd vasthield aan dezelfde spelers, maar komt tot de conclusie dat nu blijkt dat de oefenmeester die ‘standvastigheid heeft geacteerd’. “Op linksachter staat een middenvelder ondanks twee gekochte linksbacks”, wijst Driessen op Michal Sadílek, die de voorkeur krijgt boven Toni Lato en Olivier Boscagli. Daarnaast zag de journalist van De Telegraaf dat Derrick Luckassen tegen FC Twente gepasseerd werd ten faveure van Trent Sainsbury, die binnenkort vermoedelijk weer moet wijken voor de aangetrokken Timo Baumgartl.

Gastón Pereiro speelde in Enschede in eerste instantie als aanvallende middenvelder, maar wisselde al na twintig minuten van positie met rechtsbuiten Steven Bergwijn. “Later kwam een andere middenvelder, Ihattaren, op die rechtsbuitenplaats terecht, terwijl Van Bommel liefst beschikt over vijf (!) buitenspelers”, schrijft de journalist. Van Bommel spande volgens Driessen echter de kroon door Hirving Lozano op de reservebank te houden. “Van Bommel en spelers uit Zuid- en Midden-Amerika is tot dusver sowieso geen al te succesvolle. Tot opluchting van FC Twente verklaarde de trainer-coach dat hij Lozano niet nodig had. Een dure misrekening van Van Bommel, omdat PSV twee punten verspeelde.”

“De Mexicaan komt terug van een langdurige blessure, is tot dusver niet top, speelt vaak voor de BV Lozano, lapt afspraken in het veld aan zijn laars en lijkt met zijn hoofd bij een nieuwe uitdaging zodat een vertrek deze transferwindow de beste optie is. Maar Van Bommel schiet in zijn eigen voet door hem nu helemaal links te laten liggen”, vervolgt Driessen, die stelt dat de keuze van Van Bommel ook ‘bedrijfseconomisch’ niet handig is. “Natuurlijk moet hij als trainer sportief onafhankelijke keuzes maken, maar los van de juistheid van de keuze, vertegenwoordigt Lozano tientallen miljoenen euro’s. Een bedrag dat zomaar in elkaar kan storten als Lozano niet aan de bak komt.”