Maandag, 5 Augustus 2019

Tottenham heeft voor maximaal zestig miljoen euro beet

Manchester City en Juventus zijn akkoord over de transfer van João Cancelo, die maandag gekeurd wordt in Engeland. De verdediger kost de Engelse topclub dertig miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen met vijf miljoen euro kan oplopen. (Sky Italia)

Philippe Coutinho is niet van plan om Barcelona op huurbasis in te ruilen voor Arsenal. De Braziliaanse middenvelder annex buitenspeler wil er alles aan doen om te slagen in het Camp Nou. (Mundo Deportivo)

Tottenham Hotspur gaat zich versterken met de Argentijnse middenvelder Giovanni Lo Celso. De Engelse topclub is akkoord met Real Betis over een transfersom 52 miljoen euro, die via bonussen kan oplopen naar maximaal 60 miljoen euro. (Daily Record)

Everton-verdediger Mason Holgate kan Goodison Park verlaten. Burnley, Bournemouth en Sheffield United hopen op de komst van de mandekker, die circa elf miljoen euro moet kosten. (The Sun)

Andy Carroll hoeft niet te rekenen op een terugkeer naar Newcastle United. The Magpies hebben geen interesse in de spits, die transfervrij is snids zijn vertrek bij West Ham United. (Daily Mirror)