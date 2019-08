Sporting-directeur aangevallen door vijftien ‘lafaards’: ‘Dit is een schande’

Sporting Portugal verloor het duel om de Supertaça zondagavond met 5-0 van Benfica. Voor Miguel Albuquerque, directeur van os Leões, kreeg de wedstrijd in het Estádio Algarve een zeer vervelend staartje. Volgens verschillende Portugese media, onder wie O Jogo, El Observador en ITV, is de bestuurder op weg naar zijn auto aangevallen door vijftien mannen.

“Een Sporting-directeur is vandaag aangevallen door vijftien lafaards”, liet Frederico Varandas, voorzitter van Sporting, zondagavond weten in de mixed-zone, zonder de naam van Albuquerque te noemen. Verschillende Portugese media weten echter dat het om de 44-jarige bestuurder gaat, die werd aangevallen werd toen hij op weg was van het stadion naar zijn auto op de VIP-parkeerplaats. “Dit is een schande, we moeten het lef hebben om deze mensen uit het voetbal te verbannen.”

“De voorzitters van de andere clubs, de premier, de president, de bondsvoorzitter en de minister van sport waren hier aanwezig. Laat hen de verschrikkelijke kant van het voetbal zien”, zei Varandas. Het is onduidelijk of Albuquerque is aangevallen door supporters van Sporting of aanhangers van Benfica. O Jogo schrijft op basis van een Sporting-bron dat fans van Benfica achter de aanval op de Sporting-directeur zitten. Luís Filipe Vieira, voorzitter van de regerend kampioen van Portugal, wist nog niet veel van het incident.

“Ik weet het niet. Maar als het gebeurd is, vind ik dat heel erg. Ik denk dat de teams en de trainers een zware verantwoordelijkheid hebben om elkaar te respecteren. Daar was vandaag sprake van, het was een nette en eerlijke wedstrijd. Sommige fans zullen daarom behoorlijk moeten veranderen”, sprak Vieira. Benfica won de strijd om de Portugese supercup uiteindelijk met 5-0 van de formatie van trainer Marcel Keizer.

“Ik ben Sporting-fan sinds mijn geboorte en dit is een heel pijnlijk moment. De leiding weet wat ze aan het doen zijn, ze weten genoeg van voetbal en het is oneerlijk hoe deze wedstrijd gelopen is. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik wil niet zeggen dat ik me zorgen maak”, zei Varandas over de wedstrijd. “Dit is een misleidend resultaat, soms gebeurt dat nu eenmaal. We moeten ons realiseren dat niet alle wedstrijden eerlijk zijn. In emotioneel opzicht mogen we de controle niet verliezen, in geen enkele situatie.”