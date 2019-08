Vertrek van Lozano ‘bijna rond’: ‘Er is meer aan de hand dan alleen de transfer’

Na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en PSV (1-1) ging het voornamelijk over Hirving Lozano. Mark van Bommel, trainer van de Eindhovenaren, hield de Mexicaanse aanvaller in Enschede negentig minuten op de reservebank. Lozano zou op het punt staan om naar Napoli te verkassen, maar Theo Janssen, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart denken dat er meer gebeurd is tussen de aanvaller en Van Bommel.

“Lozano heeft vorig jaar bewezen dat hij een hele belangrijke aanvaller is. Dat kan hij dit seizoen ook zijn, of moet hij zijn zelfs. Ik denk dat Van Bommel moeite heeft met het karakter, ik denk dat het daar iets is”, stelt Janssen aan tafel bij Studio Voetbal. Van der Vaart sluit zich daarbij aan. “Je kan wel zeggen: hij speelt niet. Dat begrijp ik wel, want hij speelt de laatste tijd niet goed. Maar hij moet er wel inkomen. Er is iets gebeurd, maar Van Bommel wil niet zeggen wat.”

“Je reist als grote speler naar Enschede. Ik had gezegd: maak ik kans? Anders kan je me beter thuislaten. Ik denk dat er meer aan de hand is dan alleen de transfer. Op de training of na de wedstrijd tegen Basel. Het is een akkefietje geweest, dat denk ik wel”, vervolgt de oud-middenvelder. Pierre van Hooijdonk denkt dat Lozano voor de wedstrijd al wist dat hij negentig minuten op de bank zou blijven. “Lozano laat met de manier waarop hij op de bank zit blijken dat hij begrijpt dat hij er niet in gaat komen. Er is misschien een straf uitgekomen, of iets gezegd of gebeurd.”

Dat PSV afgelopen week bij Feyenoord informeerde naar Steven Berghuis, ziet Van Hooijdonk als een teken dat een transfer van Lozano naar Napoli aanstaande is. Arno Vermeulen, journalist van de NOS, stelt dat een overgang van de Mexicaan naar Italië bijna rond is. “Het gaat nog om portretrechten. Dat ligt bij Napoli heel gevoelig. Het is voor de meeste spelers niet zo'n probleem om hun portretrechten in te leveren, zeker niet als er nooit een shirt van je wordt verkocht. Nu is hij een speler van wie er ongelofelijk veel shirts worden verkocht. Mexico is een voetbalmaf land, maar ook in de Verenigde Staten worden veel shirts van hem verkocht.”

“De naderende transfer wordt ontkend, maar waarom zou je daar geen ‘ja’ op zeggen? Ik denk niet dat dit een reden is dat hij op de bank bleef”, vervolgt Vermeulen. “Hij is wel geblesseerd geweest in de voorbereiding, maar het is niet zo dat Napoli veertig miljoen wil betalen voor een koekenbakker. Ik vind hem echt een goede voetballer. Hij heeft de laatste tijd niet zijn kwaliteiten laten zien. Als hij naar Napoli gaat, gaan we denken: mijn hemel, hij heeft hier een tijd onder de maat gespeeld. Dat klopt. Het is wel gek als je hem eruit haalt tegen FC Basel en hem op de bank laat tegen FC Twente.”