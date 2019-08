Van der Vaart ‘ergerde zich een beetje’: ‘Het was een raar verhaal van Ten Hag’

De traditionele topclubs begonnen de Eredivisie afgelopen weekeinde allemaal met puntverlies. Ajax speelde gelijk op de bezoek bij Vitesse (2-2), PSV remiseerde tegen FC Twente (1-1) en Feyenoord kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. Erik ten Hag, trainer van de Amsterdammers, zei na afloop van het duel in Arnhem dat zijn ploeg nog amper had samengespeeld en Theo Janssen en Rafael van der Vaart zien dat als een slecht excuus.

“Ik vond het sowieso apart, ook als je de trainers hoort praten na de wedstrijd. Het is de eerste keer dat ze samenspelen. Dan denk ik: je hebt een hele voorbereiding met andere spelers gehad, misschien moet je dan ook met hen beginnen in de eerste wedstrijd”, begint Janssen bij Studio Voetbal. Van der Vaart stelt dat hij zich ‘een beetje heeft geërgerd aan de reacties na de wedstrijd’. “Het is al jaren zo dat de maand augustus heel vervelend is, want er gaan nu eenmaal spelers weg. Daar moet je niet over zeuren.”

“Het is een slechte start voor de topclubs, maar er zijn ook genoeg clubs die het goed hebben gedaan. Het was een raar verhaal van Ten Hag, dat ze voor het eerst samenspelen. Een bal van a naar b moet altijd mogelijk zijn. Of je nou honderd keer samenspeelt of niet. Dit heeft niks te maken met wel of geen voorbereiding, maar met scherpte”, vervolgt de oud-middenvelder. “Bij iedere wedstrijd wordt dit als excuus gebruikt. Ik vind het helemaal niet erg dat Ajax, PSV en Feyenoord gelijkspelen, ik vind het wel leuk.”

“Ajax was kwetsbaar, maar ik vond Donny van de Beek ongelofelijk goed spelen. Eigenlijk kwam al het gevaar bij hem vandaan. Ook het passje op Dusan Tadic. Het gevoel, het lijkt wel of hij een magneet heeft en daardoor overal bijzit”, analyseert Van der Vaart. Van de Beek wordt de laatste tijd hevig gelinkt aan een overstap naar Real Madrid. Er zou zelfs al sprake zijn van een persoonlijk akkoord, al wil Ajax de transfer over het tweeluik met PAOK Saloniki heen tillen. “Ik ben veel gebeld, dus dan gaat het waarschijnlijk wel gebeuren. Of het is al gebeurd.”

“Ik vind het lastig te zeggen of Van de Beek er klaar voor is, dat zal moeten blijken. Hij past daar wel, want ze hebben dezelfde soort types. Van de Beek kan zich goed wegcijferen voor de grote sterren. Hij wordt weliswaar voor veel geld gekocht, maar hij heeft niet de uitstraling van Paul Pogba. Hij blijft werken en dat hebben ze nodig, ik weet niet of je die wedstrijden hebt gezien”, zegt Van der Vaart. Pierre van Hooijdonk sluit zich bij zijn mede-analist aan. “Hij past daar perfect tussen, omdat hij totaal andere capaciteiten heeft dan het gros daar. Het elftal begint andere contouren aan te nemen. Ajax heeft zo'n type nu niet in de selectie, je kan Quincy Promes, Hakim Ziyech of Zakaria Labyad daar wel neerzetten.”