Valverde prijst optreden De Jong: ‘Hij wil altijd de bal hebben’

Ernesto Valverde sluit niet uit dat een of meerdere middenvelders nog gaan vertrekken bij Barcelona. Na afloop van het duel met Arsenal in de strijd om de Trofeu Joan Gamper (2-1) gaf de trainer van de Catalanen aan dat door de komst van Frenkie de Jong de concurrentie op het middenveld groter is dan ooit onder zijn bewind. De ex-Ajacied maakte een uitstekende indruk op Valverde en de trainer was na afloop dan ook lovend over zijn spel.

De Jong kwam deze zomer voor maximaal 86 miljoen euro over van Ajax en begon zondagavond voor het eerst in de basis bij zijn nieuwe werkgever. In het Camp Nou speelde hij de eerste 45 minuten mee en dat deed hij naar behoren. Hij werd zelfs uitgeroepen tot man van de wedstrijd. “Hij is nieuwsgierig en wil zichzelf altijd verbeteren”, wordt Valverde geciteerd door Spaanse media. “De Jong is altijd aanspeelbaar en wil altijd de bal hebben. Hij raakt niet in paniek in moeilijke situaties. Hij kan meer snelheid aan ons spel toevoegen en is een goede aankoop.”

Valverde gaf in de voorbereiding al aan dat hij dit seizoen vaker spelers uit de eigen jeugdopleiding in wil passen. De negentienjarige Riqui Puig is mogelijk een van die spelers. De talentvolle middenvelder maakte zondagavond een goede indruk tegen the Gunners en wanneer hij zich weet door te ontwikkelen, hebben de middenvelders er een nieuwe concurrent bij. Valverde beschikt verder over Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur, Rafinha en Arturo Vidal.

Volgens Mundo Deportivo is het middenveld van Barcelona 'overvol' en valt het niet uit te sluiten dat deze transferperiode nog spelers gaan vertrekken. Valverde wil die suggestie niet uitsluiten. “We hebben behoorlijk wat spelers die op het middenveld uit de voeten kunnen. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik weet niet precies wat er allemaal speelt, maar dit jaar is er meer concurrentie.” Volgens geruchten in de Spaanse media zijn Vidal en Rakitic de grootste kandidaten om het Camp Nou te verlaten.