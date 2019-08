‘Feyenoord ontkomt niet aan clausule in nieuw contract Berghuis'

Steven Berghuis en Feyenoord maakten zondag een einde aan alle transfergeruchten door bekend te maken dat de aanvaller zijn contract in De Kuip verlengt tot medio 2022. De kans dat de Oranje-international zijn nieuwe verbintenis volledig uitzit is echter niet groot, daar er volgens De Telegraaf een speciale clausule is opgenomen in het contract van de buitenspeler.

Berghuis stond nadrukkelijk in de belangstelling van PSV, maar heeft voor een langer verblijf in Rotterdam gekozen. In zijn contract is echter wel een clausule opgenomen waarbij Feyenoord niet de hoofdprijs zal vragen zodra er in de toekomst een grote buitenlandse club interesse toont. Door deze belofte kan Feyenoord in de toekomst nog altijd miljoenen opstrijken voor Berghuis en houdt het een gemotiveerde speler in huis die het verschil kan maken, zo klinkt het.

Berghuis gaf tegenover FOX Sports aan dat hij persoonlijk nooit met PSV heeft gesproken. Tegenover de krant laat hij weten ook niet getwijfeld te hebben tussen een nieuw contract bij Feyenoord en een overstap naar Eindhoven. “Helemaal niet. Ja, er was interesse van PSV, maar eigenlijk heb ik geen moment getwijfeld. Ik had vanaf het begin de intentie om met Feyenoord in gesprek te gaan. Dat gevoel bestond van beide kanten. Afgelopen week kwamen we tot elkaar en vlak voor de wedstrijd tegen Sparta hebben we het naar buiten gebracht. Ik hoefde ook helemaal geen keuze te maken. Simpel toch?”

Het feit dat Berghuis een populaire speler is bij het publiek van Feyenoord heeft hem geholpen in zijn keuze om te verlengen. “Ik heb bij deze fans de laatste jaren een goed gevoel gekregen. Ik baalde dat het laatste jaar heel teleurstellend was voor mijzelf en het team. Maar ik weet waar de club naar toe wil. Of ik een leidende rol ga nemen nu? Nee, hoor. Ik blijf doen wat ik al een paar jaar doe”, legt hij uit. “En dat gaat wel aardig, toch? Ik ben buiten Oranje gevallen en richting het EK van 2020 vind ik het belangrijk om weer stappen te maken.’’