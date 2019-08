Stam verbaast met reactie: ‘Ik dacht dat ik een nieuwe tv moest kopen’

Feyenoord ontsnapte zondagmiddag aan een blamage tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Jaap Stam maakte een povere indruk en leek hard op weg naar een 2-1 nederlaag. Door een doelpunt van Sam Larsson diep in blessuretijd sleepten de Rotterdammers toch nog een punt uit het vuur. Willem van Hanegem is allesbehalve positief over het eerste optreden van Feyenoord in het nieuwe Eredivisie-seizoen en vindt dat Stam na afloop anders had moeten reageren.

Mohamed Rayi opende de score namens Sparta, waarna Steven Berghuis voor de gelijkmaker tekende. Vervolgens kreeg Lars Veldwijk De Kuip met een doelpunt stil. Vlak voor het laatste fluitsignaal voorkwam Larsson een nederlaag. “Feyenoord was gisteren net afgelopen, toen de trainer zei dat hij genoeg goede dingen had gezien. Eerst dacht ik dat ik een nieuwe tv moest gaan kopen, want mijn oude had me in de maling genomen en me een andere wedstrijd laten zien dan die waarover Jaap Stam het had”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “En daarna dacht ik: ik ga na de eerste speeldag niet gelijk zeggen dat het slecht was. Ik ga gewoon, net als Stam, zeggen dat het goed was wat Feyenoord liet zien. Geweldig zelfs.”

Van Hanegem vindt dat Stam had moeten aangeven dat het niet best was wat zijn ploeg had laten zien. “En als je hogerop wilt met je team, dan zeg je dat. Het doet me gewoon zeer om te zien hoe stroef Feyenoord speelt. Er was gisteren zoveel mis”, aldus de oud-voetballer, die de contractverlenging van Steven Berghuis 'een lichtpunt' noemt. "Al bleef hij gisteren ver verwijderd van zijn normale niveau. Over Vente heb ik al eerder gezegd dat het geen topspits is. Maar zo'n Haps ook, die stuift maar ongecontroleerd naar voren. Niet zo handig, want de andere verdedigers behoren ook niet tot de besten.”

Ook Wouter Burger en Leroy Fer maakten geen goede indruk op Van Hanegem. “Burger maakt bij elk balcontact een pirouette. Dat leidt tot zoveel balverlies, dat je denkt: er zal daar rond dat team toch wel iemand lopen die zelf gevoetbald heeft, en die die jongen kan vertellen dat wat hij steeds doet ook in één handeling kan? Het middenveld hoort het hart van het elftal te zijn, maar Fer bleef daarop gisteren ook achter op wat ik van hem verwachtte”, aldus Van Hanegem, die het tot slot opneemt voor de ex-speler van FC Twente. “Maar misschien was het nervositeit. Ik heb overigens niets met de kritische spandoeken over hem. Fer wilde jaren geleden helemaal niet vertrekken bij Feyenoord, maar móést weg omdat de club geld nodig had.”