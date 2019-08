Kwakman: ‘Van de Beek weet het precies; Ziyech deed eigenlijk maar wat’

Real Madrid hengelt nadrukkelijk naar Donny van de Beek, maar Kenneth Perez en Kees Kwakman vragen zich af of dat de juiste club is voor de middenvelder van Ajax. Kwakman is lyrisch over de ontwikkeling die Van de Beek heeft doorgemaakt, maar betwijfelt of hij in een andere ploeg net zo zou excelleren als bij Ajax. Perez denkt dat de international van Oranje beter past bij een club als Liverpool of Borussia Dortmund.

Kwakman heeft zelf ook tegen Van de Beek gespeeld, zo vertelt de oud-voetballer bij FOX Sports, en merkt dat de Ajacied 'progressie heeft geboekt tussen de linies'. "Hij heeft ook weleens momenten waarop je hem niet ziet, maar dat is al minder. Zijn functionele techniek is zó goed. Hij lijdt bijna geen balverlies. Hij weet precies wat hij wel en niet kan en dat vind ik ook wel een verschil met Hakim Ziyech. Ziyech deed eigenlijk maar wat in deze wedstrijd", doelt Kwakman op de 2-2 remise tegen Vitesse van zaterdag.

Perez stelt dat een voetballer wel heel bijzonder moet zijn om voor clubs als Real Madrid en Barcelona te spelen. Hij vraagt zich echter af of Van de Beek 'echt veel beter' is dan Davy Klaassen, die faalde bij Everton. "Ik had liever een club als Liverpool gezien voor Van de Beek, het traject van Georginio Wijnaldum. Voor mij is hij een groter gemis dan dat hij een aanwinst is voor Real Madrid. Een club als Borussia Dortmund zou ook fantastisch zijn voor Van de Beek. Het is wel geweldig dat de Nederlandse competitie weer spelers kan afleveren bij de absolute top. Dat is goed nieuws."

Kwakman denkt dat de ontwikkeling van Van de Beek ook deels te danken is aan zijn medespelers. Bij Real Madrid komt hij in een heel andere ploeg terecht en de vraag is hoe hij zich daar staande zal houden. "Hij kan goed functioneren bij Ajax omdat het zo goed op elkaar afgestemd is", geeft Kwakman aan. "Met de creatieve jongens eromheen in een vrije rol weet hij precies wat hij moet doen. Bij Real doen ze maar wat. Dat loopt allemaal door elkaar heen en sommigen zijn al over de top aan het worden. Dan is het voor hem moeilijk om uit te blinken."