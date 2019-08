Duel om Supertaça mondt uit in desastreuze lijdensweg voor Marcel Keizer

Benfica heeft voor de achtste keer in de clubgeschiedenis beslag gelegd op de Supertaça. De regerend kampioen van Portugal won zondagavond overtuigend met 5-0 van Sporting Portugal, de bekerhouder onder leiding van Marcel Keizer. Beide clubs hebben nu evenveel Supertaça-titels op hun palmares staan; FC Porto won de trofee liefst 21 keer.

Bas Dost had een basisplaats in het Estádio Algarve. In het eerste kwartier was Sporting de betere ploeg en leverde Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos een miraculeuze redding om een eigen doelpunt van Ferro te voorkomen. Ook keerde hij twee pogingen van Bruno Fernandes op fraaie wijze. Vijf minuten voor rust greep Benfica echter de leiding: een voorzet van Pizzi vanaf de rechterflank stelde Rafa Silva in staat om af te ronden bij de tweede paal.

Het was een flinke opsteker voor de ploeg van trainer Bruno Lage, vlak voor rust, en in de tweede helft trok Benfica de wedstrijd overtuigend naar zich toe. Rafa Silva ontfutselde Jérémy Mathieu de bal en schoof het leer richting Pizzi, die vrijstond in het strafschopgebied. Hij maakte er 2-0 van en kort daarna volgde ook het derde doelpunt. Een indraaiende vrije trap van Álex Grimaldo was doelman Renan Ribeiro te machtig.

Bij de 4-0 speelden Rafa Silva en Pizzi weer een hoofdrol. Eerstgenoemde trok langs de rand van het strafschopgebied naar binnen en bereikte zijn ploeggenoot, die zijn bewaker voorbij sprintte met een handige voetbeweging en overtuigend afrondde. De wedstrijd werd verder gekenmerkt door veel overtredingen: in totaal werden liefst elf gele kaarten uitgedeeld. Vlak voor tijd ontving Idrissa Doumbia van Sporting zijn tweede prent en in de blessuretijd bepaalde invaller Chiquinho de eindstand.