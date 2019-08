Voetbal International: Michel Vorm keert mogelijk terug in de Eredivisie

Michel Vorm staat mogelijk voor een terugkeer bij FC Utrecht, zo meldt Voetbal International. De Domstedelingen denken erover om de 35-jarige doelman, die deze zomer transfervrij vertrok bij Tottenham Hotspur, aan te trekken als tweede doelman, indien de club erin slaagt om David Jensen te verkopen.

Jensen kreeg dit weekend in aanloop naar de wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-4 winst) te horen van trainer John van den Brom dat hij niet langer de eerste doelman van Utrecht is. De Deen raakte zijn basisplaats kwijt op basis van zijn teleurstellende prestaties in de voorronde van de Europa League, waarin de Eredivisionist werd uitgeschakeld door Zrinjski Mostar.

Van den Brom koos tegen ADO voor Maarten Paes als eerste keeper en verklaarde na afloop dat die keuze definitief is. De 21-jarige goalie, die in 2016 werd overgenomen van NEC, wordt door Utrecht gezien als een groot talent. De gepasseerde Jensen zat zondagmiddag overigens ook niet bij de wedstrijdselectie; de goalie mag volgens Voetbal International uitkijken naar een nieuwe club.

Indien Jensen die nog voor het sluiten van de transfermarkt vindt, komt Vorm serieus in beeld als reservedoelman. De 15-voudig Nederlands international speelde tussen 2006 en 2011 voor FC Utrecht en kwam in die periode tot 136 Eredivisie-optredens. Hij dwong een transfer af naar Swansea City, dat hij na drie jaar verruilde voor Tottenham Hotspur. In Londen was Vorm tweede en later derde keus en speelde hij slechts dertien competitiewedstrijden.