Van der Vaart ziet oplossing voor PSV: ‘Geef hem eens vijf wedstrijden de kans’

Rafael van der Vaart vindt dat Mohammed Ihattaren een kans verdient bij PSV. Trainer Mark van Bommel is zoekende naar zijn ideale nummer tien en liet tegen FC Twente (1-1) Gastón Pereiro op die positie starten. Na een kwartier besloot de oefenmeester echter om toch weer Steven Bergwijn achter spits Donyell Malen te laten spelen, zoals dat ook gebeurde in het teleurstellend verlopen tweeluik met FC Basel.

Van der Vaart vindt dat de Eindhovenaren uitstekende aanvallers hebben. "PSV heeft echt twee hele goede spelers met Malen en Bergwijn, die ook in hele goede vorm zijn", zegt de oud-middenvelder bij Studio Voetbal. "Maar ze hebben echt iemand nodig die daarachter speelt op het middenveld en hen ook die balletjes geeft. Ze hebben die Marokkaanse jongen, Ihattaren. Geef hem gewoon eens vijf wedstrijden de kans op nummer tien en misschien loopt het."

Toch is Van der Vaart ook onder de indruk van Bergwijn, die dus meestal als nummer tien opereert bij PSV. "Ik ben zelf een nummer tien geweest; Bergwijn is dat natuurlijk niet", constateert de ex-speler van Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur. "Maar ik vind hem ongelofelijk sterk, ongelofelijk goed. Hij begon natuurlijk als buitenspeler, maar ik heb het gevoel dat-ie op tien pas echt gevaarlijk wordt."

Bergwijn staat naar verluidt in de nadrukkelijke belangstelling van Sevilla. "Ze willen 25 miljoen euro betalen, maar PSV wil 30 tot 35 miljoen euro hebben", zegt commentator Arno Vermeulen in het praatprogramma. "Maar Sevilla heeft nog nooit meer dan 25 miljoen euro voor een speler betaald, dus Bergwijn wordt, als ze hem halen, hun duurste speler ooit. Maar ze gaan geen 35 tot 40 miljoen euro betalen, 25 miljoen is wel een beetje hun top."