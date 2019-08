Transferstunt: Mignolet stapt meteen na Community Shield op het vliegtuig

Simon Mignolet is zondagavond in België gearriveerd voor een medische keuring bij Club Brugge, zo meldt Het Nieuwsblad. De doelman zat in de middag nog op de bank bij Liverpool in het verloren duel om de Community Shield met Manchester City, maar is daarna op het vliegtuig gestapt. Club is financieel 'ver gegaan' om het contract van Mignolet af te kopen, aldus de krant.

De 31-jarige Rode Duivel kan een vijfjarig contract ondertekenen in het Jan Breydelstadion. Zijn verbintenis bij Liverpool loopt nog twee seizoenen door, maar Mignolet zou zich moeten opmaken voor een seizoen als tweede keus achter Alisson en heeft daar geen oren naar. Hij heeft herhaaldelijk aangegeven te willen spelen. Volgens Het Nieuwsblad, dat spreekt van een 'stunt', wilde Liverpool 'slechts onder bepaalde (financiële) voorwaarden' meewerken aan een transfer.

Vorige maand stelde trainer Jürgen Klopp nog te verwachten dat Mignolet op Anfield zou blijven. "Ik denk dat hij blijft, ja. Ik heb veel gesprekken met hem gehad, in de laatste maanden en de laatste jaren. Voor hij op vakantie ging, hebben we een goed gesprek gehad. Als een topclub heb je twee nummer eens nodig. Dat hebben wij met Alisson en Simon", zei Klopp in de Engelse pers.

Voor Mignolet betekent zijn transfer een terugkeer in België. Hij begon zijn profloopbaan in 2006 bij Sint-Truiden en vertrok vier jaar later naar Sunderland. Na drie seizoenen in het Stadium of Light maakte Mignolet de overstap naar Liverpool, waarvoor hij 155 competitiewedstrijden op zijn naam heeft staan. Aangezien de transfermarkt in Engeland over vier dagen sluit, heeft Liverpool nog maar kort de tijd om een vervanger te vinden.