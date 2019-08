Frenkie de Jong verkozen tot man van wedstrijd in Trofeu Joan Gamper

Frenkie de Jong is zondagavond door de supporters van Barcelona verkozen tot man van de wedstrijd voor zijn optreden tijdens de Trofeu Juan Gamper tegen Arsenal (2-1 winst). De middenvelder speelde alleen in de eerste helft mee, maar dat was voor de bezoekers van de officiële website van zijn club voldoende om hem te verkiezen tot most valuable player.

De Jong, die deze zomer voor minimaal tachtig miljoen euro overkwam van Ajax, maakte tegen Arsenal zijn debuut in de basis. In het Camp Nou vormde de Oranje-international een middenveld met Riqui Puig en Ivan Rakitic en zette enkele aanvallen op, maar speelde geen enorm belangrijke rol. Na 45 minuten werd de ex-Willem II'er gewisseld voor Sergio Busquets.

Barcelona kwam in de eerste helft op achterstand door een treffer van Pierre-Emerick Aubameyang, die de bal na 36 minuten in de kruising joeg. Vanaf de reservebank zag De Jong hoe zijn ploeg in de tweede helft terugkwam. Eerst via een knullige eigen treffer van Ainsley Maitland-Niles, die een terugspeelbal in zijn eigen doel zag verdwijnen. Invaller Luis Suárez bezorgde Barça in de laatste minuut de winst met een prachtige volley.