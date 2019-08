Barcelona wint Trofeu Joan Gamper door prachttreffer van Luis Suárez

Barcelona heeft zondagavond de eigen Trofeu Joan Gamper gewonnen door Arsenal met 2-1 te verslaan. De Catalanen kwamen tegen de Londenaren op achterstand na een doelpunt van Pierre-Emerick Aubameyang, maar draaiden die in de tweede helft om. Ainsley Maitland-Niles hielp daarbij een handje met een eigen treffer, waarna Luis Suárez zijn ploeg in de laatste minuut op prachtige wijze de winst bezorgde.

Bij Barcelona maakte Frenkie de Jong zijn debuut in de basis, terwijl ook aanwinsten Neto en Antoine Griezmann gepresenteerd werden aan het publiek in Camp Nou. De Jong vormde in de eerste helft een middenveld met Riqui Puig en Ivan Rakitic en speelde een weinig opvallende wedstrijd. Na 45 minuten werd de van Ajax overgekomen middenvelder gewisseld.

Arsenal liet de bal zondagavond veelal aan de thuisploeg, maar werd meermaals gevaarlijk in de tegenstoot. Nadat hij een vrije kopkans nét aan zich voorbij zag gaan, maakte Aubameyang tien minuten voor rust alsnog de openingstreffer. De aanvaller werd prachtig bereikt door Mesut Özil en schoot de bal onberispelijk in de kruising. Griezmann leek vlak voor rust de gelijkmaker te maken, maar de Fransman werd teruggefloten wegens buitenspel.

In de tweede helft gingen de Spanjaarden nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker en leek Jordi Alba te scoren, maar de linksback zag zijn inzet van de doellijn gehaald worden. Een knullige fout van Maitland-Niles zorgde ervoor dat Barça alsnog op 1-1 kwam. De rechtsback van Arsenal wilde de bal terugspelen op zijn doelman Bernd Leno, maar schatte diens positie totaal verkeerd in en zag zijn terugspeelbal leiden tot een eigen doelpunt.

Invaller Luis Suárez was daarna tweemaal dichtbij de winnende treffer voor Barcelona, terwijl Gabriel Martinelli aan de andere kant een enorme mogelijkheid onbenut liet. In de negentigste minuut pakte de Spaanse grootmacht de overwinning. Suárez werd diep gestuurd door Sergi Roberto en nam de bal ineens uit de lucht. De Uruguayaan zag zijn halve omhaal prachtig achter de kansloze Leno verdwijnen: 2-1.