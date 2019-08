AZ bovenaan in Eredivisie na historische zondagavondwedstrijd

AZ staat na de eerste speelronde samen met sc Heerenveen bovenaan in de Eredivisie. De Alkmaarders wonnen de allereerste zondagavondwedstrijd ooit in de Eredivisie met 4-0 van een mak Fortuna Sittard. Voor AZ betekende de zege de afsluiting van een mooie week, na de Europese zege op BK Häcken van donderdag. Arne Slot maakte zijn Eredivisie-debuut als trainer van AZ. De aandacht wordt nu verlegd naar het duel met het Oekraïense Mariupol, over vier dagen in de derde voorronde van de Europa League.

Het ging in de tweede helft volledig mis voor Fortuna Sittard. Zeven minuten na de onderbreking kreeg Ron Vlaar de bal ietwat gelukkig tegen zich aan na een hoekschop en bleek zijn inzet buiten het bereik van doelman Alexei Koselev te vallen. De ban was gebroken en vervolgens ging het hard voor AZ. Mark Diemers van Fortuna stond met een beroerde pass naar achteren aan de basis van de 2-0: hij leverde de bal in bij Myron Boadu, die Oussama Idrissi vond. De aanvaller kende geen enkele moeite om Koselev te passeren en verdubbelde de marge.

Het was Boadu zelf die enkele minuten daarna de wedstrijd definitief op slot gooide. Na een heerlijke pass van Calvin Stengs dook de achttienjarige op voor het doel en schoot hij kiezelhard raak. Fortuna leek rijp voor de slacht, maar AZ voerde de marge nog maar één keer op. Rechtsback Yukinari Sugawara, de Japanse huurling van Nagoya Grampus, werd in het strafschopgebied gevonden door Stengs en bepaalde de eindstand op 4-0. Het werd zodoende een debuut om niet gauw te vergeten voor de achttienjarige aanwinst.

De eerste helft kende geen doelpunten, al begon AZ wel sterk voor eigen publiek. Gaandeweg de eerste helft maakte de ploeg een wat meer uitgebluste indruk en veel kansen werden er niet gecreëerd. Het mooiste moment vond plaats in de twaalfde minuut, toen Fernando Ricksen een uitgebreid eerbetoon kreeg van de aanwezige supporters. De ernstig zieke oud-voetballer speelde in zijn loopbaan voor zowel AZ als Fortuna. AZ speelde overigens zonder Guus Til, die in Rusland verblijft om zijn transfer naar Spartak Moskou af te ronden. Teun Koopmeiners nam de aanvoerdersband over tegen Fortuna.