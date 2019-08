United trekt stekker uit ruildeal vanwege ‘onwil en exorbitante salariseisen’

Manchester United heeft de hoop op de komst van Paulo Dybala opgegeven, zo melden de BBC, The Telegraph en Sky Sports zondagavond. De Engelse topclub heeft twee redenen om de stekker uit de transfer van de aanvaller van Juventus te trekken: de Argentijn lijkt weinig trek te hebben in een overgang naar Manchester en heeft daarnaast 'exorbitante salariseisen', zo klinkt het.

Dybala zag de overstap naar United eigenlijk niet zitten, maar gaf zijn zaakwaarnemer toch toestemming om met the Red Devils te onderhandelen. De 25-jarige aanvaller eiste een salaris vergelijkbaar met dat van grootverdieners als Alexis Sanchez, David De Gea en Paul Pogba, hetgeen de Premier League-club uiteindelijk te gortig was.

United was in verregaande onderhandelingen met Juventus over een ruildeal tussen Dybala en Romelu Lukaku, maar dat gaat dus niet door. Wat het nieuws betekent voor de toekomst van Lukaku op Old Trafford, is niet duidelijk. Volgens Sky Sports zijn de Engelsen nog altijd bereid om de Belgische spits te laten gaan en wil manager Ole Gunnar Solskjaer de kans geven aan talenten als Mason Greenwood.

Dybala speelt sinds 2015 bij Juventus, dat hem voor 32 miljoen euro overnam van Palermo. In zijn eerste drie seizoenen speelde de linkspoot een belangrijke rol, maar afgelopen seizoen belandde hij vaker op de bank. Desalniettemin kwam Dybala toch nog tot 30 optredens in de Serie A, waarin hij 5 keer scoorde. De aanvaller gaf al meermaals aan onder nieuwe trainer Maurizio Sarri voor zijn kans te willen gaan bij Juventus.