Van den Brom valt hard uit tegen Cerny: ‘Hoe dom kun je nou zijn...’

John van den Brom ergerde zich tijdens de wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Utrecht (2-4) zichtbaar aan Václav Cerny. Toen de trainer van de bezoekers de aanvaller kort na rust naar de kant haalde, viel hij uit tegen zijn pupil. “Hoe dom kun je nou zijn... Ik zeg nog tegen jou dat je met je hoofd moet spelen”, leek Van den Brom te zeggen. Na afloop vertelt de trainer dat het incident is uitgesproken.

De ergernis van Van den Brom kwam voort uit het gedrag van Cerny op het veld. Na een halfuur kreeg de ex-Ajacied een gele kaart, nadat hij doorliep op Shaquille Pinas. Hij stond dus op scherp, maar raakte in de tweede helft toch betrokken bij een opstootje met Milan van Ewijk. Van den Brom zag tot zijn opluchting dat Cerny géén tweede gele kaart kreeg, maar besloot toch om hem naar de kant te halen.

“Ik waarschuwde Cerny in de rust nog dat hij met zijn hoofd moest spelen, want hij had al een domme gele kaart op zak”, zegt de trainer tegen FOX Sports. “Tegen ADO Den Haag, dat heel veel lengte in de ploeg heeft, moet je geen onnodige vrije trappen weggeven. Hij kreeg er een terechte gele kaart voor. Direct na rust had hij zomaar de tweede kunnen krijgen en dan kom je met tien man te staan. Dat pik ik niet, dat heb ik hem duidelijk gemaakt.”

“Als je al geel hebt, moet je niet bij zulke dingen betrokken raken”, zegt Van den Brom over het akkefietje tussen Cerny en Van Ewijk. “Het is spelen met vuur en dat is niet nodig. Ik heb het in de kleedkamer ook met de rest besproken en nu is het klaar.“ Utrecht won de wedstrijd met 2-4, nadat een 2-0 achterstand werd goedgemaakt door de ploeg van Van den Brom.