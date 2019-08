Feyenoord-'artiest' krijgt volle laag: ‘Loopt met de air van een topspeler'

De analisten van FOX Sports hebben geen goed woord over voor de prestatie van Feyenoorder Sam Larsson zondagmiddag tegen Sparta Rotterdam (2-2). Kenneth Perez en Kees Kwakman zagen dat de aanvaller niet goed speelde, maar hekelden na afloop vooral de instelling van de Zweed.

"Larsson loopt erbij met een air van een topspeler", zegt Perez in Dit was het Weekend. "Maar het is niet veel hoor bij Feyenoord. Bij Heerenveen vond ik het echt een artiest, liet hij mooie dingen zien. Maar er komt hélémaal niks uit. Toch blijft hij er gewoon zo bij lopen." Kwakman pikt het tweede Sparta-doelpunt eruit, dat voortkwam uit een vrije trap van Feyenoord. Daardoor stonden de Feyenoord-verdedigers in het strafschopgebied van Sparta.

Larsson, die wat verder terug stond, leek de aangewezen persoon om mee terug te verdedigen, maar bleef staan, waarna Lars Veldwijk kon scoren. "We kunnen het over tactiek of techniek hebben, maar dit is gewoon bereidheid", zegt Kwakman. "Larsson stond op de zestien meter, gaat vervolgens tegen Orkun Kökcu zeggen dat hij die bal niet goed gaf en blijft dan gewoon staan. En dan lopen er gewoon twee man vrij, want Larsson en Kokcü lopen niet terug. Maar met name Larsson moet hier omschakelen, daar stoor ik me wel enorm aan bij hem."

Perez vindt verder dat het defensieve centrum van Feyenoord te traag is en ziet daarvoor een oplossing. "Ik vind Jeremiah St. Juste een zeer goede, maar ik zie hem toch liever in het centrum", zegt de oud-middenvelder van FC Twente. "Daarmee los je meteen iets op wat Feyenoord mist, namelijk snelheid. Ze hebben twee zulke trage centrale verdedigers nu, waardoor je ook niet zo hoog druk kunt zetten vanwege de ruimte in je rug."